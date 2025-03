Video zum Twilight-Dreh lässt Fans auch nach 15 Jahren noch ausrasten: "Sie verdient einen Oscar, dass sie keinen totalen Lachkrampf bekommt"

Als die Twilight-Saga das Kino eroberte, war Kristen Stewart plötzlich berühmt – und bekam viel Kritik wegen ihrer Performance. Ein Oscar wäre angebrachter gewesen.

Kristen Stewart war während ihrer Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen-Phase für zweierlei Dinge weltberühmt: ihre Film-Romanze mit einem attraktiven Untoten und ihre angeblich unterirdischen Schauspielkünste. Letzteres aber zu Unrecht.

Das Dreh-Material beweist es: Kristen Stewarts Schauspieltalent wurde in Twilight sträflich unterschätzt

Wie ein Video-Ausschnitt auf Instagram zeigt, hatte Kristen Stewart hinter den Kulissen der berühmten Twilight-Reihe die ein oder andere schauspielerische Herausforderung zu meistern.

In der berühmten Fantasy-Verfilmung nach Stephenie Meyer gerät Schülerin Bella Swan (Stewart) nach einem Umzug in dem verregneten Forks in ein turbulentes Liebesdreieck mit dem mysteriösen Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson) und Jacob Black (Taylor Lautner), dem charmanten Werwolf von nebenan.

In besagtem Videoclip aus New Moon – Bis(s) zur Mittagsstunde sehen wir, wie Stewart und Lautner eine Szene drehen, in der Bella Jacob in Wolfsgestalt begrüßt.

Im Kontrast dazu betrachten wir gleichzeitig Taylor Lautner im Ganzkörperanzug, der seinen Kopf liebevoll an Kristen Stewart reibt. Stewart wiederum streichelt Lautner den Kopf. Und das, ohne eine Miene zu verziehen. Eine Szene, die das ein oder andere Schmunzeln gerechtfertigt hätte, von der Schauspielerin aber bravourös gemeistert wird.

Das dachte sich auch die Twilight-Community auf Instagram, die das Video kommentierte:

Wenn ich Kristen wäre, würde ich so sehr lachen.

Ein weiterer Fan fand:

Alle kritisieren ihr Schauspiel, aber sie verdient einen Oscar, dass sie keinen totalen Lachkrampf bekommt.

Was die Anerkennung für ihre Darbietung betrifft, konnte Kristen Stewart ihr Talent vor der Kamera inzwischen vielfältig beweisen, beispielsweise in Underwater oder Spencer. Zuletzt war sie bei uns mit dem düsteren Thriller Love Lies Bleeding im Kino vertreten.