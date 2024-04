Aktuell beste Star Trek-Serie offiziell verlängert, aber es geht Fan-Liebling an den Kragen

Grund zur Freude und Trauer für Star Trek-Fans: Der Serien-Hit Strange New Worlds wird bereits jetzt um eine 4. Staffel verlängert. Eine andere Star Trek-Serie endet dafür.

Die 3. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds befindet sich aktuell in Produktion und lässt mit ihrer Ausstrahlung auf Paramount+ noch eine ganze Weile auf sich warten. Da erreicht Fans bereits jetzt die freudige Nachricht, dass es auch danach noch Nachschub der gefeierten Sci-Fi-Serie geben wird.

Wie das Branchenblatt Variety exklusiv berichtet, wurde Star Trek: Strange New Worlds um eine 4. Staffel verlängert. Eine andere Serie des beliebten Sci-Fi-Universums darf sich jedoch nicht ganz so glücklich schätzen. Denn für Star Trek: Lower Decks wird nach Staffel 5 Schluss sein.

Star Trek: Strange New Words geht mit Staffel 4 weiter

Mit einer Wertung der Moviepilot-Community von 7,4 von 10 Punkten ist Star Trek: Strange New Worlds eine der bestbewerteten Serien des Star Trek-Universums seit Jahren. Und auch die Moviepilot-Redaktion wählte das Weltraum-Spektakel vor Kurzem auf Platz 15 der besten Sci-Fi-Serien des neuen Jahrhunderts.

Paramount+ Star Trek: Strange New Worlds

Die Serie dreht sich um die Abenteuer der USS Enterprise unter Captain Christopher Pike (Anson Mount) und verzeichnet mehrere jüngere Versionen legendärer Star Trek-Figuren wie Captain Kirk (Paul Wesley) und Spock (Ethan Peck). Nach einem dramatischen Cliffhanger in Staffel 2, steht Captain Pike vor einer schweren Entscheidung. Denn mehrere Mitglieder seiner Besatzung wurden von den bösen Gorn entführt. Eine Rettung würde bedeuten, sich dem Befehl zum Rückzug entgegenzusetzen.

Die 3. Staffel von Star Trek: Strange New World wird 2025 auf Paramount+ starten. Wann die 4. Staffel in Produktion geht und schließlich auf dem Streamer erscheint, ist dagegen noch nicht bekannt.

Star Trek: Lower Decks endet mit Staffel 5

Star Trek: Lower Decks hält bei der Moviepilot-Community eine ebenso starke Wertung von 7.4 von 10 Punkten und schart gleichzeitig eine treue Fanbase um sich. Die Serie zeichnet sich als erster animierter Vertreter des Franchise aus und kann mittlerweile bereits 4 Staffeln verzeichnen.

Die Abenteuer der jungen Besatzung der USS Cerritos um Beckett Mariner (Tawny Newsome), Brad Boimler (Jack Quaid), Sam Rutherford (Eugene Cordero) und D'Vana Tendi (Noël Wells) sollen noch im Herbst 2024 in ihre 5. Staffel gehen, welche die Serie beenden wird.

CBS All Access Star Trek: Lower Decks

Die ausführenden Produzenten Alex Kurtzman und Mike McMahan zeigten sich in einer offiziellen Nachricht an die Fans jedoch hoffnungsvoll für die beliebten Figuren ihrer Serie:

Wir bleiben hoffnungsvoll, dass Mariner, Boimler, Tendi, Rutherford und die ganze Cerriots-Crew auch nach Staffel 5 in neuen Abenteuern weiterleben wird.

Wie genau das aussehen könnte, bliebt bisher jedoch abzuwarten.

