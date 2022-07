Sci-Fi-Highlight: Gleich 2 große Star Trek-Crossover in den nächsten 12 Monaten

Das Star Trek-Universum wächst und wächst, auch mit Verbindungen untereinander. Bei der Comic-Con wurden gleich zwei Crossover zwischen den Sci-Fi-Serien versprochen.

Bei der Comic-Con in San Diego wurden zahlreiche Trailer veröffentlicht und neue Projekte angekündigt. Da ließ sich auch Star Trek nicht lumpen. Das blühende Sci-Fi-Universum hatte am Samstag ein eigenes Panel und neben dem Teaser für die 3. Staffel von Picard gab es auch Neuigkeiten zur neuen Serie Strange New Worlds und dem Animations-Spaß Lower Decks.

Crossover Nummer 1: Lower Decks-Trailer verspricht Treffen mit alten Bekannten

Beim Panel wurde der Trailer für die kommende 3. Staffel von Star Trek: Lower Decks veröffentlicht und hier lohnt es sich, bis zum Ende dranzubleiben. Es gibt nämlich ein Wiedersehen mit der Raumstation Deep Space Nine (und der Titelsequenz der Serie).

Schaut euch den Lower Decks-Trailer mit dem Deep Space Nine-Cameo an:

Star Trek: Lower Decks - S03 Trailer (English) HD

Bei diesem Gag wird es Lower Decks nicht belassen. Serien-Schöpfer Mike McMahan erklärte bei der Comic-Con (via Digital Spy ):



Und dann gehen wir auf die Deep Space Nine, wo wir über das Promenadendeck spazieren, wir werden die cardassianische Architektur bewundern ... und ihr werdet da vielleicht ein paar bekannte Gesichte sehen.

"Für mich fühlt es sich wie ein letzter Gang durch die Deep Space Nine an", verriet McMahan weiter. Welche Figuren aus DS9 auftauchen werden, wurde nicht bekannt gegeben.

Lower Decks Staffel 3 startet am 25. August bei Paramount+ in den USA. Aktuell rechnen wir mit einer zeitnahen Veröffentlichung bei Amazon Prime Video in Deutschland, aber ein Termin steht noch nicht fest.

Crossover Nummer 2: Lower Decks trifft Star Trek Strange New Worlds

Beim zweiten Crossover treffen Lower Decks und Strange New Worlds aufeinander. Ihr habt richtig gelesen: Die Animationsserie und die Live-Action-Serie werden eine Episode teilen. Folgendes wurde von Paramount+ bekannt gegeben (via TrekMovie ):

Die Crossover-Episode ist Teil der 2. Staffel von Strange New Worlds.

Sie wird Live-Action- und Animations-Elemente vereinen

Die Lower Decks-Figuren Ensign Beckett Mariner (Tawny Newsome) und Ensign Brad Boimler (Jack Quaid) werden die USS Enterprise besuchen.

Jonathan Frakes, TNG-Star und erfahrener Star Trek-Regisseur, wird die Folge inszenieren.



Einen Starttermin für SNW Staffel 2 gibt es noch nicht, aber sie wird wohl 2023 kommen. Hierzulande wird die 1. Staffel der Science-Fiction-Serie im Winter veröffentlicht, wenn der Streaming-Dienst Paramount+ nach Deutschland kommt. Die 2. Staffel wird dann auch dort zu sehen sein.

