Viel zu wenige kennen diesen genialen Action-Film bei Amazon Prime, der 95 Minuten an den Bildschirm fesselt

In diesem Action-Film ist der Nemesis kein Mensch, sondern ein Büffel. Auf Amazon Prime könnt ihr diese Perle des etwas anderen Action-Kinos aus Indien sehen.

Zorn der Bestien - Jallikattu macht aus einem entlaufenen Büffel einen Action-Film. Doch nicht nur das ist ungewöhnlich. Die Art und Weise, wie Regisseur Lijo Jose Pellissery das inszeniert, sieht man nur selten. Hier überbietet sich jede Szene mit immer neuen Einfällen und nie endender Zerstörung. Ihr könnt den Action-Geheimtipp von 2019 jetzt im Amazon Prime-Abo streamen.

Bei Amazon Prime: In Jallikattu dreht ein Büffel völlig durch

Tick, tack, tick, tack. Der Uhrzeiger begleitet das aufwachende Dorf. Jeder Tick eine Bewegung. Frau steht auf, Mann steht auf. Mann brüllt, Mann brüllt zurück. Frau wacht auf, Frau beginnt den Tag. Schnelle Schnitte ziehen ins Geschehen. In den Alltag eines kleinen Dorfes in Indien. Menschen essen, begehren, schlachten, treiben.

Nach dieser rhythmischen Montage setzt die eigentliche Handlung ein. Das Nutztier, das gerade geschlachtet werden soll, hat es satt. Wutentbrannt befreit sich der Büffel aus seinen Ketten, prescht durch Zäune, Stände und Hauswände.



Die Dorfleute jagen ihn umher und über seine Grenzen hinaus. Immer mehr Bewohner:innen benachbarter Dörfer schließen sich an, während der Büffel auf seiner Flucht alles niedertrampelt, das ihm in den Weg kommt.

Atemlose Action: Wie der Büffel hält der Film niemals an

Dieser Film ist wahnsinnig, schnell und einer der interessantesten Action-Filme der letzten Jahre aus Indien. 95 Minuten geballte Action. Am Bildschirm klebenzubleiben, ist hier garantiert. Der Film überbietet sich fortlaufend immer wieder mit immer neuen Einfällen. Dem Ausbruch des Büffels folgt ein regelrechter Amoklauf durch Stock, Stein, Hauswände, Felder und Marktstände. Sogar das Militär schließt sich der Hetzjagd an.

Ein irrwitziger Vergleich könnte Robert Bressons Zum Beispiel Balthasar sein. Auch hier steht ein Tier ganz im Mittelpunkt des Films. Es erleidet sein Nutztier-Dasein in tiefer Traurigkeit. Der Büffel in Jallikattu ist sein wütendes Gegenstück, der sich aus den Fängen der Menschen befreit und alles mit sich reißt, was seine Sklaverei ausmacht. Balthasar in wütend.

Die verrückte Optik entsteht nicht zuletzt durch die unglaublich satten Farben und viele dunkle Momente. Wenn in der Dunkelheit dann noch eine Fackel erscheint, wird Jallikattu beinahe zum Horrorfilm.

Auf Amazon Prime könnt ihr diesen durchgedrehten Action-Film sehen. Für Langeweile ist hier absolut keine Zeit.