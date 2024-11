Viel zu wenige wissen, dass man den längsten Film aller Zeiten gratis streamen kann: Er ist über 800 Stunden lang und handelt von einer gigantischen Reise

Der längste Film aller Zeiten umfasst eine unglaubliche Reise von Schweden nach China. Dieser könnt ihr gratis im Stream beiwohnen ‒ wenn ihr die Zeit dafür habt.

Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr mit euren nächsten 35 Tagen anstellen sollt, könnt ihr diese damit verbringen, euch den längsten Film aller Zeiten anzuschauen. Dieser umfasst unglaubliche 51.420 Minuten, was sich in 857 Stunden oder eben 35 Tage und 17 Stunden übersetzt. Geschaffen wurde das Werk von zwei Schwed:innen, die sich mit dem Film einer unglaublichen Reise um die halbe Welt widmen. Das beste dabei: Um das Werk zu streamen, müsst ihr aktuell noch nicht einmal etwas zahlen.

Der längste Film der Welt: Logistics ist eine 51.420 Minuten lange Reise von Schweden nach China

Erika Magnusson und Daniel Andersson haben sich im Jahr 2008 gefragt, wo moderne elektronische Geräte herkommen und welchen Herstellungsweg diese beschreiten. Sie kamen auf die Idee, diesen Weg für ein Beispielgerät dokumentarisch zurückzuverfolgen und entschieden sich für einen Schrittzähler.

Ihre Reise führte sie von ihrer Heimat Stockholm zunächst quer durch Europa über Insjön, Göteborg, Bremerhaven, Rotterdam und Malaga. Der Trip endete für sie schließlich beim Hersteller im chinesischen Shenzshen.

Das Experimentalfilm-Projekt Logistics oder Logistics Art Project drehten Magnusson und Andersson in Echtzeit, was den Film schließlich auf seine unglaublich lange Laufzeit brachte. Logistics wurde von Anfang Dezember 2012 bis Anfang Januar 2013 erstmals in der Uppsala City Library gezeigt und feierte 2014 seine Weltpremiere auf dem Fringe Film Festival in Shenzhen.

Den Titel für den längsten nicht-experimentellen Film hält übrigens Paul Watkins' Dokumentation The Journey (im schwedischen Original Resan) mit einer Laufzeit von 873 Minuten. Er wurde 1987 unter anderem bei der Berlinale gezeigt.

Wo könnt ihr Logistics vollkommen kostenlos schauen?

Logistics ist vollkommen kostenlos als Stream auf YouTube zu finden. Dort wurde der Film in 107 Teilen von den Filmemacher:innen selbst hochgeladen. Auch Watkins' Film The Journey lässt sich in Gänze auf YouTube streamen.