Villa der Versuchung-Knutscherei mit Kevin: Das sagt Raúl Richters Verlobte Vanessa zu seinem Fremdkuss

Bei Villa der Versuchung sorgten Raúl Richter und Kevin Schäfer für einen besonders intimen Moment. Was Raúls Verlobte zu seinem Lippenbekenntnis sagt, könnt ihr hier nachlesen.

Vergnügen gibt es bei der Villa der Versuchung selten, denn die Promis sollten eigentlich penibel auf ihre Finanzen achten. Jetzt spendierte die Produktion den verbleibenden Teilnehmenden für 8.500 Euro eine zeitbegrenzte Party, die bei Raúl Richter und Kevin Schäfer feuchtfröhlich endete. Was passiert ist und wie Raúls Verlobte reagiert, erfahrt ihr hier.

Villa der Versuchung: Raúl Richter knutscht mit Kevin Schäfer fremd

Dass Kevin Schäfer seinen Mitstreiter und GZSZ-Star Raúl Richter attraktiv findet, ist kein Geheimnis. Immer wieder neckt Kevin Raúl und lässt ihn sein Interesse spüren. Während der Party fließt reichlich Alkohol und so kommen sich auch Kevin und Raúl näher und tanzen miteinander. "Du machst mich wahnsinnig. Es ist Schluss damit Raúl, ich verlieb‘ mich sonst in dich", erklärt Kevin im Spaß. Doch es geht noch weiter: Der Schauspieler und der Realitystar inszenieren eine Fake-Hochzeit, bei der Raúl Kevin über die Schwelle trägt und die beiden sich einen Schmatzer auf die Lippen geben.

Während Kevin auf Wolke sieben schwebt, gibt Raúl zu, dass für ihn alles nur Spaß und Taktik gewesen sei. "Ich sag' immer, ich mache das alles fürs Team. Alles fürs Team und da muss ich halt auch mal hinhalten."

Das sagt Raúls Verlobte Vanessa zu seinem Kuss mit Kevin

Während sich Raúl in der Sendung mit Kevin vergnügt, sitzt zu Hause Raúls Verlobte Vanessa Schmitt. Sie hat die Szenen bei TV-Ausstrahlung auch erstmals gesehen und äußert sich dazu. Raúl selbst postet auf seinem Instagram-Kanal ein Bild der Szene und in der Kommentarspalte findet sich schnell eine Reaktion von Vanessa: "Also ich fand es sehr lustig!" schreibt sie mit mehreren Lach-Emojis. Sie scheint also kein Problem mit Raúls Moment mit Kevin zu haben.

Wann und wo läuft Villa der Versuchung?

Jeden Montag läuft zur Primetime um 20:15 Uhr eine neue Folge von Villa der Versuchung bei Sat.1. Wer nicht so lange warten möchte, kann eine Woche im Voraus bei Joyn Plus einschalten.