Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes gibt Harry Potter-Nachfolger völlig skurrilen Tipp: "Ich trug Strumpfhosen"

Die Harry Potter-Serie macht große Schritte Richtung Drehstart. Bevor es losgeht, hat Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes noch einen handfesten Tipp für seinen Nachfolger.

Größer können Fußstapfen nicht sein: Mit Blick auf den Druck, unter dem die Stars der Harry Potter-Serie stehen, sind die neuen Darsteller:innen wahrhaft nicht zu beneiden. Daher sollten sie auch alle Hilfe bekommen, die sie kriegen können – findet auch Voldemort-Darsteller und Wizarding World-Veteran Ralph Fiennes. Der möchte seinem Serien-Nachfolger einen Tipp mit auf den Weg geben. Es geht um Strumpfbänder.

Voldemort verführt Stunt-Personal: Harry Potter-Star enthüllt skurrile Szene beim Dreh

Im Zuge eines Interviews mit Entertainment Tonight zum kommenden Zombie-Horror 28 Years Later gab Fiennes dem nächsten Voldemort folgenden Rat:

Sieh zu, dass du mit den langen Roben klarkommst. Stolper nicht über sie. Übe, mit ihnen zu laufen. Ich trug Strumpfhosen. Zuerst aus einem Stück mit einem Winkelteil [in der Mitte], das dann über jeden Drehtag immer weiter nach unten rutschte. Es wurde unerträglich. Ich verlangte also einzelne Strümpfe wie bei Strapsen. Ich verführte also immer die Stuntleute, indem ich meine Robe lüftete und ihnen meine Strapsen zeigte.

Fiennes' Nachfolger in der Voldemort-Rolle steht bisher nicht fest. Ob er sich in ähnlicher Weise der Crew annähern wird wie sein Vorgänger, bleibt abzusehen. Womöglich steckt aber in Fiennes' Einsichten ein unschätzbarer Wert – und nicht nur gute Unterhaltung.

Wann erscheint die Harry Potter-Serie?

Ein offizielles Startdatum existiert für die von HBO produzierte Harry Potter-Serie noch nicht. Im Sommer 2025 sollen die Dreharbeiten beginnen. Wir rechnen nicht vor Ende 2026 mit der Veröffentlichung von Staffel 1.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start (voraussichtlich 2026/27) und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.