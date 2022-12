Vom Black Adam-Fiasko direkt zu Marvel: Dwayne Johnsons neueste Nachricht lässt die Gerüchteküche brodeln

Nach dem DC-Flop Black Adam erwarten viele Fans von Dwayne Johnson eine Annäherung an Marvel. In einer neuen Nachricht wollen sie diese Taktik bestätigt sehen.

Dwayne Johnsons Zukunft bei DC liegt nach dem Mega-Flop von Black Adam erst einmal auf Eis. Grund genug, sich dem Konkurrenten Marvel anzunähern. Diese Ambition wollen Fans jetzt ausgerechnet in einem Post The Rocks zum Geburtstag Stan Lees entdeckt haben.



Dwayne Johnson erinnert mit Nachricht an Marvel-Legende der ersten Stunde

Comic-Autor Stan Lee gilt vielen über seinen Tod hinaus als Urgestein, Galionsfigur und Inbegriff des Marvel-Universums. Zu seinem 100. Geburtstag erinnerte Johnson jetzt an den Miterfinder von Helden wie Iron Man und Spider-Man, der ihn mit seiner Güte "tief bewegt" habe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So kurz nach der Black Adam-Katastrophe lassen viele Fans reine Dankbarkeit als Grund für den Post allerdings nicht gelten. Für sie ist klar, dass Johnson damit um einen Job im MCU buhlt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Er fliegt bei DC raus und springt zu Marvel", heißt es dort etwa. "Er will so dringend zu Marvel", bestätigt ein weiterer Fan. Ein dritter drückt seine Meinung über den angeblichen Flirt zwischen The Rock und Marvel mit einem kurzen Simpsons-Video aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Johnsons Stan Lee-Erinnerung rein zweckmäßig und damit geschmacklos ist, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Von laufenden Gesprächen zwischen dem Darsteller und Marvel ist jedenfalls nichts bekannt.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Dwayne Johnsons Post?