Heißes Harry Potter-Gerücht: Von den Filmen ignorierte Figur wurde jetzt für die Serie besetzt

Die Harry Potter-Serie erweitert ihren Cast. Nun wurde angeblich eine Figur besetzt, die in den Filmen so gut wie keinen Raum erhielt. Ein neues Unterrichtsfach steht auf dem Stundenplan.

Nachdem die Harry Potter Serie zuletzt schon die Rückkehr eines verschollenen Weasley-Familienmitglieds angekündigt hatte, wird die Besetzung des Fantasy-Remakes nun offenbar um eine weitere unterschlagene Figur erweitert: eine neue Hogwarts-Professorin.



Arithmantik-Professorin Septima Vector soll in Harry Potter-Serie auftreten

Offiziell bestätigt wurde ihre Beteiligung vom Sender HBO noch nicht, aber laut Gerüchten von Redanian Intelligence soll die Harry Potter-Serie die britisch-ukrainische Schauspielerin Svetlana Karabut (James Bond - Keine Zeit zu sterben) in der Rolle der Hexe Septima Vector besetzt haben:

Professor Vector unterrichtet in Hogwarts Arithmantik, eines von Hermine Grangers Lieblingsfächern. Es setzt sich aus Arithmetik (Rechnen) und Mantik (Wahrsagekunst) zusammen, ist also eine Art Zauber-Mathe. Diese Zahlenmystik ist sehr kompliziert und wird ab dem dritten Hogwarts-Schuljahr angeboten. Die Lehrerin gilt als streng und gibt stets viele Hausaufgabe auf.

Professor Vector findet in J.K. Rowlings Büchern immer mal wieder Erwähnung, spielt aber keine größere Rolle – nicht zuletzt, weil nur Hermine (dank Zeitumkehrer), und nicht Hauptfigur Harry, ihr Fach gewählt hat. Folglich wurde sie von den Filmen weggelassen – von einigen Hintergrund-Auftritten im ersten Teil Harry Potter und der Stein der Weisen einmal abgesehen, bei dem Fans hinter der Unbekannten am Lehrertisch Septima Vector vermuten:

Dementsprechend ist sie insbesondere manchen Fans der Filmreihe völlig unbekannt. Ob die Serie Professor Vectors Rolle erweitern wird, kann aktuell nur spekuliert werden. Die Neuadaption hat mit ihren voraussichtlich 8 Episoden auf jeden Fall mehr Zeit als ein zweistündiger Kinofilm, um Hogwarts zum Leben zu erwecken und ausführlicher zu bevölkern. Zum Lehrkörper der Harry Potter-Serien-Besetzung zählen aktuell außerdem folgende Personen:

Alles, was ihr sonst noch zur Harry Potter-Serie wissen solltet, findet ihr hier. Die Serie wird aktuell gedreht und soll im Jahr 2027 erscheinen.

