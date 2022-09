Von der erfolgreichsten Netflix-Serie zu Star Wars: Squid Game-Star landet Hauptrolle in The Acolyte

Die kommende Star Wars-Serie The Acolyte wird eine ganz neue Geschichte erzählen. Jetzt wurde verkündet, dass Squid Game-Star Lee Jung-Jae die männliche Hauptrolle spielt.

Die Star Wars-Serien auf Disney+ sind bis jetzt vor allem dazu da, um bekannte Episoden zu vertiefen oder Zeiträume dazwischen zu erkunden. Daher ist die kommende Disney+-Serie Star Wars: The Acolyte besonders spannend. Showrunnerin Leslye Headland, die unter anderem hinter der Netflix-Serie Matrjoschka steht, wird hier eine komplett neue Geschichte im Star Wars-Universum erzählen.

Wie jetzt verkündet wurde, soll Star Wars: The Acolyte seinen männlichen Hauptdarsteller gefunden haben.

Squid Game-Star landet Hauptrolle in neuer Star Wars-Serie

Wie Deadline von Quellen erfahren haben soll, übernimmt Squid Game-Star Lee Jung-Jae die männliche Hauptrolle in Star Wars: The Acolyte. Bisher war schon bekannt, dass Jodie Turner-Smith (Queen & Slim) ebenfalls in der Disney+-Serie mitspielen wird. Die weibliche Hauptrolle wird von Amandla Stenberg (The Hate U Give) verkörpert.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Stars aus Squid Game auch in Hollywood landen würden. Der Netflix-Hit war 2021 ein Massenphänomen und wurde zur erfolgreichsten Serie des Streamingdienstes.

Neben der männlichen Hauptrolle soll Star Wars: The Acolyte den Fokus auf weibliche Charaktere legen. Zur Handlung der neuen Serie ist noch nichts bekannt. Zuletzt wurde sie als Action-Thriller mit Martial Arts-Elementen beschrieben. Der Start von The Acolyte ist noch nicht bekannt. Die Star Wars-Serie könnte 2023 bei Disney+ erscheinen.

