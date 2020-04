Nach The Mandalorian: Völlig neue Star Wars-Serie bei Disney+ in Arbeit

The Mandalorian begeistert die Star Wars-Fans. Nun befindet sich eine weitere Disney+-Serie in Arbeit, die als Action-Thriller mit einem Fokus auf weibliche Figuren umschrieben wird.

Die Zukunft von Star Wars findet (vorerst) auf Disney+ statt. Das ist kein Geheimnis, erhält durch die neusten Entwicklungen aus der weit, weit entfernten Galaxis aber noch einmal eine Bestätigung. Im Windschatten des Erfolgs von The Mandalorian wird bei Lucasfilm und Disney schon an der nächsten Star Wars-Serie gearbeitet.

Wie Variety in Erfahrung gebracht hat, konnte Leslye Headland für das Projekt gewonnen werden. Diese feierte ihren bisher größten Erfolg mit der Netflix-Serie Matrjoschka, bei der sie neben Natasha Lyonne und Amy Poehler als Co-Schöpferin fungierte. Nun stellt sie als Showrunnerin und Autorin die unbetitelte Star Wars-Serie für Disney+ auf die Beine.

Davon handelt die neue Star Wars-Serie auf Disney+

Ausgehend von den Quellen der Variety wird die neue Star Wars-Serie ihren Fokus auf weibliche Figuren legen und an einem Punkt auf der Star Wars-Timeline angesiedelt sein, der bisher von keinem andere Projekt erforscht wurde. Deadline merkt zudem an, dass es sich hierbei um einen Action-Thriller mit Martial Arts-Elementen handeln soll.

© Disney The Mandalorian

Das hört sich durchaus spannend an, besonders, wenn wir bedenken, dass sich die anderen zwei bisher angekündigten Star Wars-Serie eher in einem vertrauten Rahmen bewegen. Auf der einen Seite wäre da die Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor, auf der anderen Seite das Cassian Andor-Spin-off mit Diego Luna.



Star Wars muss neue Geschichten entdecken

Beide Serien bauen auf bereits etablierte Figuren und spielen zwischen den Ereignissen von Episode 3 und Episode 4. Die Star Wars-Serie von Leslye Headland scheint dagegen daran interessiert, eine völlig neue Ecke des Star Wars-Universums zu erschließen. Ein Schritt, bei dem sich Lucasfilm und Disney in Vergangenheit sehr schwer getan haben.

Sowohl Rian Johnson als auch D.B. Weiss und David Benioff sollten neue Star Wars-Geschichten erzählen. Während die Game of Thrones-Schöpfer dem Sternenkrieg letztes Jahr den Rücken kehrten, gab es seit langer Zeit kein Update mehr zu Rian Johnsons Trilogie, auch wenn diese nach wie vor angekündigt ist.

Mit Star Wars: The High Republic läuft dafür aktuell in Form von Büchern und Comics ein neues Projekt an, das 200 Jahre vor Episode 1 angesiedelt ist und von den strahlenden Zeiten der Republik berichtet. Vielleicht wird auch Leslye Headlands Serie mit Figuren verbunden, die wir in den High Republic-Erzählungen kennenlernen.

