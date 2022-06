Netflix baut Squid Game zum Franchise aus. Neben Staffel 2 kommt jetzt auch eine Reality-Show, die 456 Menschen für ein Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar gegeneinander antreten lässt.

Der Netflix-Überflieger Squid Game wird Wirklichkeit. Während die Fans auf die 2. Staffel des südkoreanischen Serienhits warten, verkündet der Streaming-Dienst den Ausbau der Marke. Neben neuen Folgen erwartet uns in Zukunft auch eine Reality-Show, die das Squid Game-Konzept aufgreift. Das Internet reagiert alles andere als begeistert.

In Squid Game: The Challenge treten 456 Menschen gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar, was laut Netflix die größte Summe ist, die es jemals im Reality-Bereich zu gewinnen gab. Wie der Hollywood Reporter anmerkt, wurden bei Casting-Show X Factor Verträge bis zu 5 Millionen US-Dollar vergeben.



Neue Netflix-Serie: Die Reality-Version von Squid Game stößt auf große Kritik

Squid Game: The Challenge umfasst insgesamt zehn Episoden, was den Reality-Ableger um eine Folge länger als das Original macht. Sogar ein erster Teaser wurde schon veröffentlicht. Zu vertrauten Squid Game-Bildern wird die Reality-Show vorgestellt.

Hier könnt ihr den Teaser zu Squid Game: The Challenge schauen:

Squid Game: The Challenge - S01 Announcement Teaser (English) HD

Die Nachricht trifft in den sozialen Medien auf wenig Gegenliebe. Besonders ein Argument taucht in verschiedenen Variationen immer wieder auf: Als Squid Game auf Netflix veröffentlicht wurde, begeisterte die Serie u.a. mit der Gesellschafts- und Kapitalismuskritik, die sich hinter den brutalen Spielen versteckt.

Die Ankündigung von Squid Game: The Challenge untergräbt das nun.

Es wirkt, als hätte Netflix seine eigene Serie nicht verstanden.

Immerhin geht es in Squid Game: The Challenge nicht um Leben und Tod.



Eine Sache steht fest: Die neue Squid Game-Serie wird noch für viele Diskussionen sorgen. Wann sie auf Netflix veröffentlicht wird, ist dagegen unklar. Aktuell werden die 465 Teilnehmenden gesucht, die sich den kniffligen Prüfungen stellen.

