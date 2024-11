Von wegen Ruhestand: Gladiator 2-Star Denzel Washington plant große Rückkehr in Equalizer 4 und 5

Denzel Washington ist gegenwärtig in Gladiator 2 zu sehen, will aber bald seinen Ruhestand antreten. So klang es zumindest. Jetzt hat er Pläne für The Equalizer 4 und 5 (!) enthüllt.

wird nicht still abtreten. The Equalizer 4 und The Equalizer 5 zu seinen letzten Filmen gehören werden. "Leute lieben sie": Denzel Washington dreht The Equalizer 4 und 5 für seine Fans Denzel Washington wird nicht still abtreten. Dass er überhaupt seine Karriere beenden will , wird viele Fans überrascht haben. Aber wie groß der finale Knall zum Schluss sein soll, kommt ebenso unerwartet: Im Gespräch hat er jetzt enthüllt, dass die Action-Filmezu seinen letzten Filmen gehören werden. Gegenüber Esquire erklärte Denzel Washington jetzt: Ich habe [den Produzenten] gesagt, ich würde noch einen Equalizer machen, jetzt machen wir 4 und 5. [...] Die Leute sind glücklich damit, sie lieben diese Equalizer-Filme. Seht hier den Trailer zu The Equalizer 3: The Equalizer 3: The Final Chapter - Trailer (Deutsch) HD Er habe festgestellt, dass auch ihm die Reihe sehr gefalle, so Washington. Und zwar, weil sie den Fans gefalle: "Sie wollen, dass ich mir die bösen Jungs schnappe. 'Wir können es nicht, also hol' du sie dir!' Also sage ich, "alles klar, ich schnapp sie mir! Wartet hier, ich bin gleich zurück!" Offiziell bestätigt ist die Arbeit an weiteren The Equalizer-Filmen bisher nicht. Der dritte Teil der Reihe, The Equalizer 3 - The Final Chapter, wurde von vielen Abschluss gehandelt. Als Washington kürzlich die letzten geplanten Filme seiner Karriere erwähnte, war von The Equalizer 4 und 5 noch keine Rede. Bei gleich zwei derartig ambitionierten Projekten scheint ein baldiger Ruhestand ausgeschlossen. Dass überdies weitere The Equalizer-Filme produziert werden, wird vom finanziellen Standpunkt aus niemanden überraschen. Laut The Numbers hat das Action-Franchise unter der Aufsicht von Genre-Experte Antoine Fuqua (Training Day) bislang über eine halbe Milliarde Dollar weltweit eingespielt. Wann Teil 4 und 5 im Kino starten könnten, ist momentan nicht abzusehen.