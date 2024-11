"Danach höre ich auf": Denzel Washington will seine Karriere beenden – sobald er diese Filme gedreht hat

In einem aktuellen Interview hat Denzel Washington über das konkrete Ende seiner Schauspielkarriere gesprochen. Seine finalen Projekte hat er schon ziemlich genau im Kopf.

In seiner jahrzehntelangen Karriere wurde Denzel Washington durch zahlreiche herausragende Rollen zum gefeierten Star. Im Kino ist der Schauspieler diese Woche in Gladiator II wieder auf der großen Leinwand zu sehen. Mit 69 Jahren will Washington seinen Beruf aber nicht mehr ewig ausüben. Im aktuellen Interview hat er sein Karriereende mitsamt konkreten letzten Plänen geteast. Dazu zählt auch ein Marvel-Blockbuster.

Denzel Washington will vor Karriereende nur noch eine Handvoll Projekte spielen

Laut Variety hat Washington im Today -Gespräch zur Gladiator-Fortsetzung nochmal genauer über seinen geplanten Schauspielruhestand gesprochen. Im August 2024 teaste er die Hollywood-Rente zuletzt.

Washington erklärt, dass er nur noch Filme und Theaterstücke auf seiner Liste hat, die er unbedingt machen will. Ein angekündigter Netflix-Film über den großen Feldherrn Hannibal von The Equalizer-Regisseur Antoine Fuqua kommt definitiv. Am Broadway will er die legendäre Shakespeare-Rolle Othello, die er im Alter von 22 schon mal gespielt hat, mit 70 erneut verkörpern.

Schaut hier noch den Trailer zu Gladiator II mit Denzel Washington:

Gladiator 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Bei den Filmrollen nennt der Star einen neuen Film von 12 Years a Slave-Regisseur Steve McQueen und eine Verfilmung der Othello-Vorlage. Außerdem soll Black Panther 3-Regisseur Ryan Coogler extra eine Rolle für Washington in dem Marvel-Film geschrieben haben. Zum Schluss will der Star noch King Lear spielen und sich dann in den Ruhestand verabschieden.

Denzel Washington hat Black Panther maßgeblich geprägt

Die Verpflichtung von Washington für einen weiteren Black Panther-Teil ist kein Zufall. Wie Variety erklärt, hat Black Panther-Star Chadwick Boseman vor seinem Tod 2020 verraten, dass dieser damals seinen Schauspielunterricht bezahlt habe. Ohne den Star gäbe es das MCU-Franchise in dieser Form also gar nicht. Ein Auftritt von Washington in Black Panther 3, der von Marvel noch nicht offiziell angekündigt wurde, wäre also eine finale Ehrung für den Schauspieler.

Bis all die geplanten finalen Projekte des Stars realisiert und veröffentlicht worden sind, dürften aber sowieso noch einige Jahre vergehen. So schnell müsst ihr euch also nicht von Denzel Washington als Schauspieler verabschieden.