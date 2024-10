Vor 10 Jahren verband ein Mystery-Meisterwerk Stranger Things und Dark: Jetzt erfahren wir endlich, wie es mit der Heldin weitergeht [Anzeige]

Wer Stranger Things und Dark liebt, sollte Life Is Strange: Double Exposure spielen. Der neueste Teil der gefeierten Videospielreihe bringt eine geliebte Heldin nach fast 10 Jahren zurück.

Die gemütliche Retro-Atmosphäre von Stranger Things und die finsteren Zeitreise-Verknotungen von Dark in einem? Das geht dank der gefeierten Videospielreihe Life Is Strange tatsächlich. Und der neueste Teil, Life Is Strange: Double Exposure, bringt mit Max Caulfield eine Heldin zurück, auf die Fans seit fast zehn Jahren warten.

Stranger Things trifft auf Dark: Darum geht's in Life Is Strange: Double Exposure

Life Is Strange: Double Exposure dreht sich um die junge Fotografin und Künstlerin Max Caulfield, die an der Caledon Universität Fotografiekurse gibt. Als dort ihre Freundin Safi brutal ermordet wird, bedient sich Max der mysteriösen Kräfte, die sie lange ungenutzt gelassen hat: Sie kann die Zeit manipulieren. Und will den Tod von Safi verhindern. Doch alles kommt anders, als man denkt.

Schaut euch hier den Trailer zu Life Is Strange: Double Exposure an:

Max ist für Life Is Strange-Fans der ersten Stunde eine alte Bekannte: Bereits im ersten Teil der Mystery-Reihe 2015 schlüpften die Spielenden in ihren Körper. Auch damals mussten tragische Ereignisse durch die Veränderung der Zeit verhindert werden.

10 Jahre Life Is Strange: So erzählt die gefeierte Reihe Max Caulfields Geschichte

Double Exposure stellt den mittlerweile vierten Teil der Reihe dar. Max Caulfield kehrt zurück, aber das Spiel schlägt für ihr Leben eine völlig neue Seite auf: Mehrere Jahre sind vergangen, sie steht mitten im Leben und ist ihrer Fotografie-Leidenschaft gefolgt. Zu ihren Lieblingsmotiven gehören insbesondere sogenannte Lost Places, also verlassene Orte.

Max’ erste Bezugsperson am Campus ist ihre beste Freundin Safi, eine junge Dichterin. Im Verlauf des Spiels wird sie auch den Astrophysik-Studenten Moses immer besser kennenlernen.

Was ist neu in Life Is Strange: Double Exposure?

Wo Fans im ersten Life Is Strange noch die Zeit zurückdrehen konnten, wechseln sie in Double Exposure in einen parallelen Zeitstrang, in dem Safi noch lebt. Aber auch hier treibt ein Mörder sein Unwesen. Max’ Ziel muss es also sein, den Mord an ihrer Freundin in der einen Realität ungeschehen zu machen und ihn in der anderen Realität zu verhindern.

Max verfügt ab sofort über neue Fähigkeiten. In Life Is Strange: Double Exposure könnt ihr Gegenstände zwischen den Zeitsträngen transportieren und tauschen. Darüber hinaus gestaltet sich der Wechsel mit Blick auf die Figuren spannend: Wer euch in der einen Realität böswillig gegenübersteht, ist euch in der anderen eventuell wohlgesonnen.

Muss ich die Life Is Strange-Reihe kennen, um Double Exposure zu spielen?

Wer Max und die Life Is Strange-Reihe bisher nicht kennt, kann beruhigt sein: Um die Story und Spielmechanik von Life Is Strange: Double Exposure zu verstehen, ist keinerlei Franchise-Vorwissen erforderlich.

Life Is Strange: Double Exposure – ab sofort erhältlich?

Life Is Strange: Double Exposure ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X/S-Konsolen und über Steam wie auch den Windows Store für PC erhältlich. Darüber hinaus erscheint das Game noch für Nintendo Switch.

Das Spiel erscheint in den Versionen Standard, Deluxe und Ultimate. Weitere Informationen gibt es auf lifeisstrange.com .

In Deutschland ist Double Exposure in einer hochwertigen Synchronfassung erhältlich, die unter anderem bei unseren Kolleg:innen von GamePro auf Begeisterung stößt. Zur Besetzung gehören etwa Anya Taylor-Joys deutsche Feststimme Lina Rabea Mohr und die YouTuberin und Autorin Pandorya.

Life Is Strange wird von Square Enix vertrieben, die viele Spielende durch die Final Fantasy-Reihe und NieR:Automata kennen werden. Deck Nine hat die Entwicklung übernommen, nachdem das Studio zuvor bereits für Life Is Strange: Before the Storm und Life Is Strange: True Colors verantwortlich war.