Vor 20 Jahren hatte Liam Neeson einen gefährlichen Unfall und deshalb werdet ihr ihn diese eine Sache in Filmen nie machen sehen

Liam Neeson ist ein beliebter Action-Star, doch Motorräder kommen ihm nicht in die Tüte. Vor 20 Jahren erlitt er einen schweren Unfall, der sich bis heute auswirkt.

Verfolgungsjagden gehören in den Action-Film wie Explosionen und Kampfszenen. In Filmen wie 96 Hours verfolgt Liam Neeson seine Kontrahenten oft zu Fuß oder im Auto – aber nie auf dem Motorrad und das hat einen guten Grund.

Wegen eines 20 Jahre alten Unfalls steigt Liam Neeson nicht mehr auf Motorräder

In einem Interview mit Men’s Journal teilte der Schauspieler mit, dass er grundsätzlich alle Rollen ablehnt, bei denen es nötig ist, sich auf ein Motorrad zu setzen. Der Grund hierfür liegt inzwischen über zwei Jahrzehnte zurück. Damals hat er im Privatleben einen Unfall auf einem Motorrad gehabt.

Als er vor einigen Jahren für den dritten Teil der Taken-Reihe, 96 Hours - Taken 3, auf Promo-Tour war, sprach er mit mit Late-Night-Moderator Jimmy Fallon über den Unfall:



Im Jahr 2000 war Neeson auf seiner Harley im Staat New York unterwegs. Unweit von zu Hause kollidierte er mit einem Reh und kam von der Straße ab. Zu seinem Glück wurde er schnell gefunden. Der Mann, der ihn sah, rief sofort Hilfe, wodurch Neeson ohne bleibende körperliche Schäden gerettet werden konnte.

Was jedoch blieb, ist die Ablehnung, wieder auf ein Motorrad zu steigen. Bis heute hat Neeson sämtliche Rollen dazu abgelehnt. Bei der hohen Anzahl an Action-Filmen, die er in den letzten 20 Jahren gedreht hat, waren das sicherlich jede Menge Rollen-Absagen.