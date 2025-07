Vor 21 Jahren verstanden nur Erwachsene diesen Witz am Anfang von Shrek 2

Die Shrek-Reihe vereint zeitlose Animationsabenteuer für ein junges und altes Publikum. Besonders ein Witz in Shrek 2 dürfte den kleinen Zuschauer:innen entgangen sein.

Die Shrek-Reihe zählt zu den besten Animationsreihen aller Zeiten und verbindet vielschichtige Figuren mit packenden Abenteuern und reichlich Humor. Während die Filme sich vor allem an ein jüngeres Publikum richten, haben die Fantasy-Kracher jedoch immer auch einige freche Sprüche und Witze im Gepäck, die den kleinen Zuschauer:innen entgehen dürften und stattdessen eher ein erwachsenes Publikum ansprechen.

Einer dieser Witze findet sich direkt am Anfang von Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück, der vor 21 Jahren in den Kinos erschien.

Einer der ersten Witze in Shrek 2 ist nichts für Kinder

Viele der eher an Erwachsene gerichteten Witze in Shrek sind diskret in die Fantasy-Reihe eingefügt und von Kindern leicht zu übersehen. So wird einem der Hintergrund eines seltsam verlegenen Lord Farquaards, dem gestiefelten Kater, der wegen Drogenbesitzes verhaftet wurde, womöglich erst in einem gewissen Alter bewusst.

Shrek 2 beginnt gleich mit einem solchen Witz. Prinz Charming reitet am Anfang des Films zum Kerker, in dem Prinzessin Fiona gefangen gehalten werden sollte. Doch natürlich ist sie bereits mit Shrek durchgebrannt und hat ihn in seinem Sumpf geheiratet. Als Charming im Kerker ankommt, findet er somit nicht Fiona im Himmelbett vor, sondern stattdessen den großen bösen Wolf.

Dieser trägt Großmutters Nachthemd und liest eine höchst ungewöhnliche Zeitschrift mit dem Titel "Pork Illustrated". Darauf ist ein Schwein im Badeanzug an einem Strand zu sehen. Gleichzeitig gönnt sich der Wolf einen passenden Snack mit Speck-Geschmack. Dem erwachsenen Publikum erschließt sich diese Szene natürlich sofort. Kinder lachen hier dagegen womöglich nur über die lustigen Bilder.

Wo könnt ihr Shrek 2 streamen?

Wenn ihr euch die Shrek-Reihe mal wieder anschauen wollt, könnt ihr das aktuell bei Netflix. Dort sind Shrek 1 bis 3 aktuell im Streaming-Abo vertreten. Shrek 4 findet ihr dagegen etwa bei Amazon Prime Video, WOW oder Magenta TV im Abo.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer internationalen Schwesternseite Adorocinema erschienen.