Vor 22 Jahren wurde er mit einem berührenden Kultfilm zum Star, heute hat er einen ganz anderen Beruf: Erkennt ihr ihn?

Dieser Promi begann seine Karriere als gefeierter Kinderschauspieler in einem der besten Sportfilme aller Zeiten. Auf der Höhe seines Ruhms brach er alle Zelte ab. Heute steht er wieder mega-erfolgreich vor der Kamera – aber nicht als Schauspieler.

Wir schreiben das Jahr 2003 und ein Spielfilm begeistert ganz Deutschland: Das Wunder von Bern lockt mehr als 3 Millionen Menschen in die Kinos und gilt als absoluter Kult unter Fußballfans. Besonders ein Charakter bleibt in Erinnerung: Der Protagonist des Films ist der 11-jährige Junge Mattes, der seine seelischen Wunden mit der Liebe zum Fußball heilen möchte. Hättet ihr gewusst, dass der Schauspieler des Jungen heute ein berühmter Talkshow-Moderator ist? Kleiner Tipp: Seine Partnerin ist eine umstrittene Klimaaktivistin.

Heute Talkshow-Master, früher gefeierter Kinderstar: Louis Klamroth kann einfach alles

Richtig erkannt: Es handelt sich natürlich um Louis Klamroth, der heute als Moderator der ARD-Polittalkshow Hart aber fair dick im Geschäft ist. Mit Lockenpracht und fachlicher Kompetenz empfängt er Gäste aus Politik und Medien und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen unseres Landes. Egal, wie hitzig die Gespräche bei dabei werden, bewahrt Klamroth (36) stets einen kühlen Kopf. Dieses Talent dürfte ihm auch im Umgang mit seiner Partnerin Luisa Neubauer (28) helfen: Die Klimaaktivistin wird seit Jahren in den sozialen Medien für ihre Arbeit verunglimpft und angefeindet.

Aber wie hat eigentlich alles angefangen? Klamroth ist gerade einmal 14 Jahre alt, als er in Das Wunder von Bern den fußballbegeisterten Schüler Mattes spielen darf. Obwohl es sich erst um seine zweite Filmrolle handelt, liefert er direkt eine so überzeugende Darbietung ab, dass die Kritiken einen neuen Star am Schauspielhimmel vermuten. Klamroth heimst sogar die Goldene Kamera als bester Nachwuchsschauspieler ein.

Klamroth beweist, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt: Sein Vater Peter Lohmeyer gilt als absolute Schauspiel-Legende und war bereits in dutzenden TV- und Kinoproduktionen zu sehen. Fun Fact: Das talentierte Vater-Sohn-Duo stand für Das Wunder von Bern sogar gemeinsam vor der Kamera – als Vater und Sohn.

Trotz Mega-Erfolg entschied sich Klamroth aber gegen eine Karriere als Kinostar. Stattdessen machte er sein Abitur fertig, engagierte sich sozial in Krisengebieten und absolvierte sein Politik-Studium an renommierten Unis. Ironischerweise führte ihn sein Interesse für Politik und Zeitgeschehen dann aber wieder ins Rampenlicht: Ab 2016 moderierte Klamroth seine eigene Polit-Talkshow Klamsroths Konter bei n-tv, für die er 2018 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Seitdem geht es steil bergauf. Der Rest ist – wie man so schön sagt – Geschichte.

Hart aber fair läuft immer montags, um 21:00 Uhr live im Ersten. Die Show kann anschließend in der ARD Mediathek gestreamt werden. Vergangene Folgen stehen dort auf Abruf bereit.