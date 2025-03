Gefragt - gejagt geht endlich weiter: Wann die neuen Folgen starten, dürfte Fans nicht überraschen

Die aktuelle Staffel von Wer weiß denn sowas? neigt sich dem Ende zu. Aber keine Sorge: Gefragt - Gejagt wird den Sendeplatz einnehmen - und zwar schon bald.

Die aktuelle Staffel von Wer weiß denn sowas? läuft bereits seit Oktober letzten Jahres. Kein Wunder, dass Gefragt - Gejagt schon bald in den Startlöchern steht. Nachdem einige Jäger auf Instagram verkündet haben, dass die neue Staffel bereits gedreht wird, gibt die ARD nun den genauen Starttermin bekannt.

Wann es mit Gefragt - Gejagt wieder losgeht

Die neue Staffel von Gefragt - Gejagt soll laut ARD am Mittwoch, den 23. April starten. Das ist ein eher ungewöhnliches Datum für einen Staffelstart. Denn normalerweise beginnt die neue Staffel von Quizshows immer mit einer neuen Woche.

Doch dieser ungewöhnliche Termin hat seinen Grund. So mussten in dieser Staffel Wer weiß denn sowas? zwei Folgen ausfallen. Eine davon fiel kurzfristig aus, nachdem bekannt wurde, dass Bernhard Hoëcker in einem Wahlwerbespot der Grünen zu sehen war. Die ausgefallenen Folgen werden in dieser Woche nachgeholt.

Alle Infos zur neuen Staffel von Gefragt - Gejagt

Die neue Staffel von Gefragt - Gejagt wird wieder von Alexander Bommes moderiert. Welche Jägerinnen und Jäger für die neue Staffel ausgewählt wurden, steht noch nicht fest, wird aber zeitnah von der ARD bekannt gegeben.

Zu den Jägerinnen und Jäger der letzten Staffel gehörten Sebastian Jacoby, Sebastian Klussmann, Dr. Manuel Hobiger, Adriane Rickel und Annegret Schenkel. Auch Klaus Otto Nagorsnik war in der letzten Staffel zu sehen, er verstarb jedoch überraschend im Frühjahr letzten Jahres. Da die Episoden voraufgezeichnet waren, konnte man die Episoden mit dem Bibliothekar auch nach seinem Tod sehen. Thomas Kinne war letztes Jahr aus privaten Gründen nicht dabei. Möglicherweise ist er aber dieses Mal wieder am Start.

Wie ihr Gefragt - Gejagt schauen könnt

Da ,Gefragt - Gejagt den Sendeplatz von Wer weiß denn sowas? einnimmt, bleiben die Sendetermine gleich. Die Quizshow ist ab dem 23. April montags bis freitags um 18.00 Uhr in der ARD zu sehen.