Vor 42 Jahren spielte er seine erste Hauptrolle, heute ist er einer der bekanntesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Diesen Darsteller kennt ihr nicht nur aus einer der erfolgreichsten Sitcoms der 2000er, sondern auch durch so manche Skandale. Erkennt ihr den Weltstar, dessen erster Film Die rote Flut war?

Dieser bekannte Schauspieler folgte seinem Vater ins Filmgeschäft und dürfte vielen Zuschauer:innen aus einer erfolgreichen amerikanischen Sitcom bekannt sein. Seine erste Hauptrolle spielte er in Die rote Flut aus dem Jahr 1984.

Ein kleiner Tipp vor der Auflösung: Für die Sitcom Two and a Half Men stand er viele Jahre lang vor der Kamera – und auch sein Rauswurf ist legendär.

Zum Weiterlesen: Skeleton Crew Folge 4 überrascht mit Gaststar

Charlie Sheen ergatterte seine erste Hauptrolle in Die rote Flut

Auf dem Bild oben seht ihr einen 19 Jahre jungen Charlie Sheen, der in Die rote Flut seine erste Hauptrolle spielt. Hier könnt ihr euch den Trailer zu Charlie Sheens erster Hauptrolle an der Seite des mittlerweile bereits verstorbenen Patrick Swayze anschauen:

Die rute Flut Russen - Trailer (Deutsch) HD

In Die rote Flut von Regisseur John Milius werden die USA in einer dystopischen Zukunft von sowjetischen, kubanischen und nicaraguanischen Soldat:innen eingenommen. Charlie Sheen spielt den jugendlichen Widerstandskämpfer Matt Eckert, der innerhalb einer Guerilla-Truppe namens Wolverines brutale Gegenangriffe verübt.

Ein spannendes Detail am Rande: Bereits 1983 hatte der Schauspieler eine Rolle in dem Film Grizzly II: The Predator. Da der Film aber erst Jahrzehnte später 2020 veröffentlicht wurde, fiel Sheen dem Publikum zunächst in Die rote Flut auf.

Charlie Sheen folgte seinem Vater, dem berühmten Schauspieler Martin Sheen (Apocalypse Now, Departed – Unter Feinden) schon als Kind vor die Kamera. So wirkte er beispielsweise in dessen Filmen in Badlands – Zerschossene Träume und The Execution of Privat Slovik mit, bei denen er jedoch keinen Rollennamen hatte und teils auch nur sehr kurz zu sehen war.

In den folgenden Jahren spielte er in zahlreichen Filmen mit wie Ferris macht blau, Wall Street, The Arrival - Die Ankunft oder Wall Street 2: Geld schläft nicht.

Bekannt ist er besonders für seine Auftritte in zwei Sitcoms: In Chaos City sprang er für Hauptdarsteller Michael J. Fox ein, in Two and Half Men verkörperte er die Hauptfigur Charlie Harper. Doch nicht nur seine Rolle und die lange Laufzeit der Serie sind legendär, auch sein Streit mit Serien-Schöpfer Chuck Lorre und sein darauffolgender Rauswurf aus der Erfolgs-Sitcom Two and a Half Men.

Die beiden haben sich allerdings wieder vertragen. Vor Kurzem war Charlie Sheen sogar in einer Comedy-Serie von Chuck Lorre namens Bookie zu sehen, in welcher er sich in einer Gastrolle selbst darstellt.

Podcast-Tipp: Wer hat Two and a Half Men zerstört?

Ihr wollt mehr von Charlie Sheen in Podcast-Form hören? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber blicken auf ebenjenen Skandal rund um Charlie Sheen und Two and a Half Men zurück:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat zum Rauswurf von Charlie Sheen geführt? Wie hat sich Two and a Half Men neu erfunden? Und was bleibt zwei Dekaden später übrig, wenn wir auf die Sitcom und einen der größten Serien-Skandale des 21. Jahrhunderts zurückblicken? Wir gehen die wichtigsten Fragen zu Two and a Half Men, Charlie Sheen und Ashton Kutcher durch.

Dieser Artikel wurde bei Moviepilot erstmals im Dezember 2024 veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.