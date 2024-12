Star Wars: Skeleton Crew Folge 4 überrascht mit Gaststar, den vermutlich niemand auf dem Schirm hatte

Die 4. Folge von Skeleton Crew entführt uns auf einen von Krieg zerstörten Planeten und wartet mit einem Schauspieler auf, den sehr wahrscheinlich niemand im Cast einer Star Wars-Serie erwartet hätte.

Im Grunde sind unerwartete Cameos seit der ersten Folge von The Mandalorian ein fester Bestandteil des Mandoverse. Manchmal handelt es sich um vertraute Gesichter aus dem Star Wars-Universum, die nach jahrelanger Abstinenz mal wieder vorbeischauen. Nicht selten kommen die Stars aber aus einer völlig anderen Ecke.

Falls ihr glaubt, dass wir nach Lizzo und Jack Black schon alles gesehen haben, täuscht ihr euch. Die 4. Folge der Spin-off-Serie Skeleton Crew wartet mit einer Ikone des französischen Kinos auf, die vermutlich niemand auf dem Schirm hatte, als es um das Casting der nächsten großen Star Wars-Serie ging: Mathieu Kassovitz.

Mathieu Kassovitz im Star Wars-Universum: In Skeleton Crew Folge 4 spielt er General Strix

In Die fabelhafte Welt der Amélie und Der Stellvertreter habt ihr in vor der Kamera gesehen, bei Hass und Die purpurnen Flüsse stand er dahinter. Mathieu Kassovitz ist Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Editor und Produzent – und nicht nur in Frankreich ein großer Name. Auch international ist er gut aufgestellt.

Als Regisseur setzt er etwa den Horror-Thriller Gothika mit Halle Berry und den Sci-Fi-Actioner Babylon A.D. mit Vin Diesel in Szene. Als Schauspieler tauchte er unter der Regie von Hollywood-Größen wie Steven Spielberg (München) und Steven Soderbergh (Haywire) auf der großen Leinwand auf. Jetzt erobert er die weit entfernte Galaxis.

In der 4. Folge von Skeleton Crew spielt Kassovitz General Strix, seines Zeichens Anführer des Troika-Clans auf dem von Krieg zerstörten Planeten At Achrann. Strix ist der Vater der jungen Kriegerin Hayna (Hala Finley), die sich mit Neel (Robert Timothy Smith) anfreundet, und tritt als äußerst ambivalente Figur in Erscheinung.

Mal bedrohlich, mal herzlich: General Strix ist vor allem ein weiterer unheimlicher Erwachsener, dem die Kinder im Zentrum der Geschichte auf ihrer Suche nach ihrem Heimatplaneten begegnen. Dagegen wirkt Jod Na Nawood (Jude Law) plötzlich wie der vorbildliche Ersatzvater, auch wenn er Wims Credits klaut.

Obwohl Jon Watts und Christopher Ford, die kreativen Köpfe hinter der Serie vor dem Start gesagt haben, dass Skeleton Crew nicht von überraschenden Figuren-Cameos lebt, behält die Serie zumindest die Mandoverse-Tradition der Auftritte von Schauspielenden bei, die man garantiert nicht im Star Wars-Universum erwartet hätte.

Wann geht Skeleton Crew mit Folge 5 bei Disney+ weiter?

Ob wir Kassovitz nochmal als General Strix sehen werden, erfahren wir spätestens am 25. Dezember 2024, wenn die 5. Folge von Skeleton Crew bei Disney+ veröffentlicht wird. Danach erwarten uns noch drei weitere Kapitel der Star Wars-Serie.