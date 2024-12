Vor 53 Jahren spielte sie ihre erste Fernsehrolle, heute kennen sie wirklich alle aus einem Weihnachtsfilm: Erkennt ihr sie?

Ihr Gesicht begleitet uns seit mehr als einem halben Jahrhundert in der weihnachtlichen Fernsehsaison und sie wirkte in über neunzig Produktionen mit. Wisst ihr, um wen es geht?

Diese Schauspielerin ist das Gesicht des wahrscheinlich bekanntesten Weihnachtsmärchens im deutschen Fernsehen. Sie gewann den Böhmischen Löwen als Beste Hauptdarstellerin und die Verdienstmedaille Tschechiens für ihr künstlerisches Schaffen. Habt ihr schon eine Idee, um wen es geht?

Hier ein kleiner Hinweis vor der Auflösung: Ihr seht sie jedes Jahr zu Weihnachten in einem berühmten Märchenfilm.

Libuše Šafránková wurde vor einem halben Jahrhundert in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel berühmt

Richtig geraten, auf dem Bild oben seht ihr Libuše Šafránková, die Hauptdarstellerin aus Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, in ihrer ersten Rolle vor der Kamera. Es handelte sich um einen tschechischen Fernsehfilm namens Babicka (Die Großmutter).

Libuše Šafránková machte im Alter von 18 Jahren ihren Abschluss in der dramaturgischen Abteilung des Konservatoriums Brünn und spielte noch im selben Jahr in Babicka mit. Nur zwei Jahre später gelang ihr in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 1973 der internationale Durchbruch. In dem Weihnachtsmärchen gelangt die Protagonistin Aschenbrödel durch einen glücklichen Zufall an drei verzauberte Haselnüsse. Mit deren Hilfe gelingt es ihr, sich aus ihrer unglücklichen Lebenslage als Hausmagd ihrer grausamen Stiefmutter zu befreien.

In den folgenden Jahren wurde die Schauspielerin in weiteren Märchenfilmen bekannt, beispielsweise als Hauptfigur in Die kleine Meerjungfrau, wo sie an der Seite ihrer Schwester Miroslava Safránková spielte.

Internationale Beachtung fand sie auch in der tschechisch-deutschen Produktion Der Tag, der die Welt veränderte und dem tschechischen Drama Kolya.

Kolya wurde als Bester fremdsprachiger Film mit dem Oscar ausgezeichnet. Insgesamt wirkte die Darstellerin in über neunzig Film- und Fernsehproduktionen mit. Neben ihrer Arbeit vor der Kamera war sie auch am Nationaltheater Prag auf der Bühne zu sehen.

Libuše Šafránková war bis Mitte der 2010er Jahre als Schauspielerin zu sehen, bevor sie sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. Um diese Zeit herum wurde ihr 2015 der Weiße Löwe überreicht – die Verdienstmedaille für ihr künstlerisches Schaffen. Sie starb am 9. Juni 2021 in Prag.

In Deutschland ist sie jedes Jahr mehrfach in Drei Haselnüsse in Aschenbrödel um die Weihnachtszeit herum im Fernsehen zu sehen. Ihr könnt den Klassiker übrigens auch bei Netflix streamen.