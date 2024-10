Vor Dune 3: Die Sci-Fi-Serie Dune Prophecy reist 10 Jahrtausende in die Vergangenheit und beeindruckt im Trailer gewaltigen Bildern

10.000 Jahre vor Dune-Wurmreiter Paul Atreides schmiedet die Schwesternschaft der Bene Gesserit in Dune: Prophecy bereits Pläne für den Sci-Fi-Heiland. Hier ist der Trailer.

Die sich seit fünf Jahren in Produktion befindende Sci-Fi-Serie Dune: Prophecy kündigt sich endlich mit einem ausführlichen Trailer und einem konkreten Startdatum an. Das prophezeite Prequel zu Denis Villeneuves Dune-Filmreihe wird am 18. November 2024 bei Sky und WOW in Deutschland aus dem Programmboden gekrochen kommen.

Schaut hier den deutsch untertitelten Serien-Trailer zu Dune: Prophecy:

Dune: Prophecy - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Dune: Prophecy dreht sich um die Sci-Fi-Machenschaften der Schwesternschaft der Bene Gesserit

Wenn Dune "Prequel" sagt, liegt die Betonung auf dem "Pre-", denn die Serie aus der von Frank Herbert erschaffenen Science-Fiction-Welt spielt sage und schreibe 10.000 Jahre vor Paul Atreides und Chani. Zu dieser Zeit beginnt die verschwörerische Schwesternschaft der Bene Gesserit damit, die Blutlinien der großen Adelshäuser zu manipulieren, um in der fernen Zukunft das Superwesen Kwisatz Haderach hervorzubringen.

Der Fokus liegt dabei auf den beiden Harkonnen-Schwestern Vilya und Tula, gespielt von Emily Watson (Chernobyl) und Olivia Williams (The Crown). Aber auch Mark Strong, Vikings-Star Travis Fimmel, der indische Superstar Tabu und viele weitere sind an Bord der Dune-Serie.

Trotz des großen Vergangenheitssprungs müssen wir aber nicht auf bekannte Elemente aus den Dune-Kinofilmen verzichten: Auch die gigantischen Sandwürmer und Mitglieder bekannter Adelshäuser lassen sich bereits zur Zeit von Dune: Prophecy blicken.

Warum hat die Dune-Serie so lange auf sich warten lassen?

Den Roman Der Thron des Wüstenplaneten von Frank Herberts Sohn Brian Herbert umzusetzen, erwies sich als holprige Angelegenheit mit viel Sand im Getriebe. Nach mehreren Personalveränderungen hinter den Kulissen und einigen Neuausrichtungen zeichnet aktuell die Sci-Fi-erprobte Alison Schapker (Fringe, Altered Carbon) als Showrunnerin für das Format verantwortlich.

Die Dreharbeiten zur Dune: Prophecy fanden mit größtenteils britischem Cast in Budapest statt, sodass zumindest keine weiteren Verzögerungen durch den Hollywood-Streik 2023 zustande kamen. Sechs Episoden wurden gedreht.