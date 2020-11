Vor Godzilla vs. Kong: Dieses Frankenstein-Monster kriegt ihr nicht mehr aus dem Kopf

Vor Godzilla vs. Kong sind jetzt neue Konzeptzeichnungen für eine Actionfigur aufgetaucht. Der Hybrid aus beiden Monstern sieht wie eine gruselige Frankenstein-Kreatur aus.

Die Zukunft von Godzilla vs. Kong ist immer noch unklar. Zurzeit ist der Kinostart für Mai 2021 festgelegt. Zuletzt hat Netflix aber 200 Millionen Dollar für eine Streaming-Auswertung des Films geboten. Das Studio Warner lehnte das Angebot ab. Ähnlich wie bei Wonder Woman 1984 ist aber ein paralleler Streaming-Release zum Kinostart bei Warners eigenem Streamingdienst HBO Max möglich.

Während sich Fans so oder so noch eine Weile auf den Höhepunkt des MonsterVerse gedulden müssen, ist jetzt etwas Skurriles zu Godzilla vs. Kong im Netz aufgetaucht. Konzeptzeichnungen für eine neue Actionfigur zeigen beide Monster zu einer Kreatur verschmolzen. Es ist der Stoff, aus dem eure Albträume gemacht sind.

Godzilla-/Kong-Hybrid sieht aus wie ein schauriges Frankenstein-Monster

Bounding Into Comics hat die Bilder gefunden, die auf Twitter von der Fanseite Kaiju News Outlet geteilt wurden. Hier könnt ihr euch die Entwürfe der verschmolzenen Godzilla-/Kong-Kreatur selbst anschauen:

Die Figur stammt vom Hersteller Rebor, der auf seiner Facebook-Seite auch noch detaillierte Bilder geteilt hat. Während die Proportionen und ein Großteil des Designs von King Kong stammen, gibt es trotzdem auffällige Godzilla-Details wie die Hautschuppen, Stacheln auf dem Rücken und den Schwanz der Monsterechse zu sehen.

Im Video geben wir unsere Einschätzung zum großen Kampf zwischen Godzilla und King Kong ab

Godzilla vs Kong - Wer wird gewinnen?

Dadurch wirkt die verschmolzene Kreatur mit dem Namen One Kaiju wie ein bizarres Frankenstein-Monster, das aus verschiedenen Teilen zu einer Schöpfung des Grauens zusammengeflickt wurde. Wer zu lange auf die Bilder schaut, könnte dem Godzilla-/Kong-Hybriden nochmal in seinen Albträumen begegnen!

Ein Auftritt dieser Kreatur in einem Film des MonsterVerse ist aber eher unwahrscheinlich. Momentan soll der Hybrid erstmal nur als Actionfigur von Rebor veröffentlicht werden. In Deutschland ist der Kinostart von Godzilla vs. Kong für den 20. Mai 2021 festgesetzt. Ob und wie der Film daneben auch bei uns als Stream erscheint, steht noch nicht fest.

Wollt ihr die verschmolzene Kreatur aus King Kong und Godzilla in einem Film sehen?