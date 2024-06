Vor House of the Dragon Staffel 2 gibt es für Game of Thrones-Fans jetzt schon die beste Nachricht der Woche

House of the Dragon geht in wenigen Tagen mit Staffel 2 weiter. Doch damit ist der Drachenkrieg noch nicht vorbei. Schon jetzt gibt es großartige Neuigkeiten zur Zukunft der Fantasy-Serie.

Game of Thrones-Fans dürfen sich aktuell auf die 2. Staffel der Prequel-Serie House of the Dragon freuen, die die beliebte Fantasy-Saga vor zwei Jahren mit der packenden Vorgeschichte des Hauses Targaryen fortsetzte. Noch bevor uns die neuen Folgen erreichen, gibt es jedoch jetzt schon weitere frohe Kunde aus Westeros und den sieben Königslanden: Denn die Zukunft von House of the Dragon ist besiegelt.

Staffel 3 von House of the Dragon kommt: Fantasy-Serie noch vor Staffel 2-Start verlängert

Wie HBO auf X (ehemals Twitter) offiziell verkündete, wird die Geschichte von House of the Dragon nicht mit Staffel 2 enden. Die Serie wurde schon jetzt um eine 3. Season verlängert.

Wie viele Episoden die 3. Staffel haben wird, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Die Auftaktstaffel der Serie wartete noch mit 10 Folgen auf. Die kommende 2. Staffel wird hingegen nur 8 Episoden umfassen.

Vize-Präsidentin von HBO Programming, Franscesca Orsi, erklärte zur Verlängerung (via The Hollywood Reporter ):

[Co-Schöpfer] Geroge [R.R. Martin], Ryan [Condal] und der Rest unserer unglaublichen ausführenden Produzent:innen, der Cast, die Crew, haben neue Höhen mit der phänomenalen zweiten Staffel von House of the Dragon erreicht. [...] Wir könnten nicht glücklicher sein, die Geschichte des Hauses Targaryen weiterzuführen und das Team für eine dritte Staffel wieder hell brennen zu sehen.

Wann kommt Staffel 2 von House of the Dragon?

Neue Folgen von House of the Dragon erreichen euch bereits in wenigen Tagen. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2024 erscheint die Auftaktepisode der 2. Staffel im Streaming-Abo bei WOW. Die restlichen Episoden folgen im Wochentakt.

