Totgeglaubtes Game of Thrones-Prequel bekommt überraschendes Update von George R.R. Martin: "Freuen uns alle sehr"

House of the Dragon bleibt vielleicht nicht das einzige Game of Thrones-Prequel. Das fast vergessene Spin-off über Königin Nymeria könnte mit neuer Autorin an Bord das nächste Fantasy-Projekt werden.

Nur noch wenige Tage trennen uns vom Start der 2. Staffel von House of the Dragon. Das drachenlastige Prequel ist allerdings nur eines von vielen Spin-offs, die nach dem Erfolg von Game of Thrones vom US-Sender HBO angedacht wurden. Eines davon war beziehungsweise ist ein Prequel-Projekt mit dem Titel 10.000 Ships, das nun mit neuer Drehbuch-Kapitänin an Bord frischen Wind im Segel hat. Das Game of Thrones-Prequel 10.000 Ships hat eine neue Autorin: Wird die Geschichte von Königin Nymeria doch noch zur Serie? Fantasy-Autor George R.R. Martin bestätigte, dass die Prequel-Serie mit dem Arbeitstitel 10.000 Ships noch immer nicht vom Tisch ist, was auch Regisseur Brian Helgeland kürzlich andeutete. Laut The Hollywood Reporter wurde für das Projekt die Pulitzer-Preisträgerin Eboni Booth angeheuert, die sich jenseits des Fernsehens mit Bühnenstücken wie Primary Trust einen Namen gemacht hat. HBO/Warner Königin Nymeria im animierten Bonusmaterial GRRM kommt auf seinem persönlichen Blog über Booth ins Schwärmen: Sie ist eine unglaublich talentierte Dramatikerin und die reinste Freude bei der Zusammenarbeit; wenn sie nicht gerade preisträchtige Stücke auf und jenseits des Broadways produziert, ist sie mit mir und HBO damit beschäftigt, am neuen Piloten für 10.000 Ships zu arbeiten, einem Game of Thrones-Spin-off über Nymeria und die Rhoynar. Wir freuen uns alle sehr darauf ... allerdings müssen wir noch herausfinden, wie wir für 10.000 Schiffe, 300 Drachen und diese riesigen Schildkröten bezahlen können. Im potenziellen GoT-Ableger geht es um Queen Nymeria vom Volk der Rhoynar, die mehrere Tausend Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones von Essos nach Dorne kam, um vor den Drachenlords von Valyria zu fliehen. Auf den Gewässern lebend und kämpfend suchen sie nach einer neuen Heimat. Helgeland verglich die Geschichte mit den Israeliten, die Ägypten verließen. Vorher geht es mit House of the Dragon Staffel 2 weiter: Neue Folgen gehen in wenigen Tagen an den Start Die 2. Staffel des ersten GoT-Prequels House of the Dragon feiert kommenden Sonntag, am 16. Juni 2024 beim US-Sender HBO Premiere – in der Nacht zum darauffolgenden Montag, den 17. Juni 2024 wird der Auftakt parallel bei Sky Deutschland und WOW gezeigt. Acht neue Episoden stehen an.