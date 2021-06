Vor Netflix' großer Horror-Trilogie vermiesen euch diese Albtraum-Horoskope so richtig die Laune

Bald kommt die Fear Street-Horror-Trilogie zu Netflix. Vorher liest euch Grusel-Meister R.L. Stine euer Horoskop vor. Erwartet Horror-Bezüge und keine freundlichen Worte.

Im Juli hat Netflix dieses Jahr ein besonderes Horror-Event geplant. Innerhalb von drei Wochen veröffentlicht der Streaming-Dienst alle drei Filme der Fear Street-Trilogie. Die basiert auf den Büchern von R.L. Stine, der auch die berühmten Gänsehaut-Romane geschrieben hat.

Nach dem ersten Trailer zum Fear Street-Event hat Netflix vor dem Start ein schräges Special ins Netz gestellt. Für alle Horoskop-Fans, die sich regelmäßig über Vorhersagen zu ihrem jeweiligen Sternzeichen informieren, hat Grusel-Meister R.L. Stine persönliche Botschaften aufgenommen. Dass diese euch gehörig die Laune vermiesen könnten, dürfte keine Überraschung sein. Aber schaut euch die Horror-Horoskope am besten selbst an!

Horror-Horoskop Zwillinge: Nicht nur faul rumsitzen!

Die verschiedenen Horoskope sind nach den Jahren aufgeteilt, in denen die einzelnen Filme der Fear Street-Trilogie spielen (Fear Street: 1994, Fear Street: 1978, Fear Street: 1666). Viele Worte von R.L. Stine sind trotzdem zeitlos fies. In seinem Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge lässt er angesichts drohender Katastrophen zu Beginn des neuen Millenniums kein gutes Haar an gewohnt unvorbereiteten Zwillingen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Y2K kommt schnell auf uns zu und in typischer Zwillinge-Manier bist du nicht vorbereitet. Weißt du nicht, dass das die Endzeiten sind? Computer stürzen ab, Chaos regiert und Boybands dominieren. Sitz nicht einfach nur rum, sondern mach zur Abwechslung mal was aus deinem Leben!

Horror-Horoskop Jungfrau: Passt bei jedem eurer Schritte auf!

Jungfrauen sollten sich laut R.L. Stine auf einen fatalen Sturz gefasst machen. Vielleicht ist ja die extravagante Mode daran schuld?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lauft nur weiter, Jungfrauen, aber seid vorsichtig! Ich weiß, dass ihr das sein werdet. Ich sehe einen Sturz in eurer Zukunft, und zwar keinen witzigen. Diese Schlaghosen könnten fatal für euch werden.

Horror-Horoskop Wassermann: Seid vorsichtig, wie ihr euch präsentiert!

Wassermänner sollten in der Öffentlichkeit laut R.L. Stine nicht zu übermütig werden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wassermänner, seid vorsichtig, dass ihr nicht zu übermütig werdet! Ja, ihr seid anziehend. Aber die Älteren sehen eure blanken Knöchel bei Stadtreffen und der Priester errötet dadurch ziemlich heftig.

Horror-Horoskop Widder: Euer Ende steht bevor!

Widder kriegen von R.L. Stine auch ordentlich ihr Fett weg. Euer Ende steht bevor und ihr seid faul:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Leben ist kein Rennen, Widder, aber in eurer Zukunft gibt es eine Ziellinie: Euer unaufhaltsames Ende. Apropos Ende, wir sind am Ende eures Horoskops. Gratulation, dass ihr zur Abwechslung überhaupt mal was abgeschlossen habt.

Horror-Horoskop Krebs: Verschwendet eure Zeit nicht mit Tagträumerei!

Krebse werden von R.L. Stine ordentlich in die Mangel genommen, damit sie ihre Zeit nicht einfach vergeuden und mehr aus ihrem Leben machen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Krebse, ihr müsst euch mal zusammenreißen und euch Zeit nehmen, um euch um eure Ambitionen zu kümmern. In der Zeit, in der ihr nur tagträumend zuhause sitzt, hättet ihr schon einen Abschluss in Computerwissenschaften machen können. Was für eine Verschwendung!

Horror-Horoskop Steinbock: Ihr werdet direkt verbrannt!

Steinböcke ruft R.L. Stine ganz im Sinne des 17. Jahrhunderts gleich als Hexen aus und will sie verbrennen lassen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Steinbock, du Hexe! Wir haben dich in deinen dämonischen Kreisen tanzen sehen. Schluss mit dem Prokrastinieren! Ab in die Stadtmitte mit dir! Du magst kaltherzig sein, aber jetzt wird es Zeit für dich, zu brennen!

Horror-Horoskop Löwe: Der Vollmond wird euch verwandeln!

Löwen sollten sich vor dem Vollmond in Acht nehmen. Sonst ergeht es ihnen so wie in Warren Zevons Song Werewolves Of London:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Löwe, du magst vielleicht ab und zu auf der Tanzfläche abgehen. Nimm dich aber vor dem nächsten Vollmond in Acht! Die Verwandlung wird dich wie Warren Zevons haarige Freunde in Trader Vic's heulen lassen.

Horror-Horoskop Waage: Du bist ein ganz schön eitler Nichtsnutz!

Waagen bekommen von R.L. Stine wirklich die komplette Breitseite an Beleidigungen ab:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Waage, du hältst die Dinge normalerweise in Balance. Neuerdings kippt es aber etwas. Es ist das Gewicht deines schlechten Gewissens. Du bist unzuverlässig, selbstmitleidig und du bist so eitel, dass du denkst, dieses Horoskop geht um dich.

Horror-Horoskop Fische: Ihr seid ein faules Pack!

Für das Fische-Horoskop vermixt R.L. Stine Übernatürliches mit saftigen Vorwürfen der Faulheit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Boo hoo, Fische, ihr seid ein sensibles, von Geistern geplagtes Chaos. Habt ihr diese Geister heraufbeschworen oder sind sie uneingeladen gekommen? Sicherlich uneingeladen, da ihr zu faul seid, um selbst eine Sitzung zu organisieren.

Horror-Horoskop Schütze: Ihr seid das nervige Böse schlechthin!

Schützen gehören für R.L. Stine zu den fiesesten Bösewichten überhaupt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Manche Bestien warten immerhin bis zum Morgengrauen, bis sie Lärm machen. Aber ihr jammert die ganze Nacht. Verlass dein Höllenloch und hör auf mit dem Fluch, du gnadenloser Bösewicht!

Horror-Horoskop Skorpion: Eure Glückssträhne hat langsam ein Ende!

Skorpione hatten bisher viel Glück, aber R.L. Stine läutet auch deren baldiges Verderben ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heute ist definitiv nicht dein Tag. Du hattest ein-, zwei- oder dreimal Glück. Bleib drinnen und halte dich von deinen Gegner:innen fern. Wenn sie wissen, wer du bist, ist das Glück heute nicht auf deiner Seite, Kumpel!

Horror-Horoskop Stier: Ihr habt zu viel im Leben verpasst!

Zuletzt weist R.L. Stine auch alle Tiere nochmal ordentlich zurecht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dafür, dass du der Stier bist, lässt du ganz schön auf dir rumtrampeln. Dein Leben ist voll von verpassten Chancen und ignoriertem Glück. Reiß dich zusammen und mach die Monster stolz, die sich in deinem Zimmer verstecken, so lange du noch kannst!

Die drei Filme der Fear Street-Trilogie erscheinen am 2. Juli, 9. Juli und 16. Juli bei Netflix.

Glaubt ihr an Horoskope?