Vor The Big Bang Theory spielte Kunal Nayyar einen NCIS-Bösewicht: "Mark Harmon hat mich geschlagen"

Auch wenn Kunal Nayyar als Raj Koothrappali in The Big Bang Theory seinen Durchbruch hatte, arbeitete er schon vorher als Schauspieler. Eine Lieblingsrolle war bereits damals dabei.

In The Big Bang Theory wurde Kunal Nayyar als schüchterner Astrophysiker Dr. Rajesh Koothrapali weltberühmt. Nachdem die Serie zu Ende gegangen war, übernahm er eine Rolle, die sehr gegensätzlich zu dem nerdigen Raj war. Als Serienkiller mit Vollbart sah er auch wesentlich bedrohlicher aus. Das war aber nicht das erste Mal, dass er einen Schurken spielte.

Vor The Big Bang Theory spielte Kunal Nayyar einen Terroristen in NCIS – inklusive falschem Schnurrbart

2007 war Kunal Nayyar in seiner ersten richtigen Fernsehrolle zu sehen. Dabei handelte es sich um einen Auftritt in Navy CIS während der 12. Folge der 4. Staffel. In der Folge "Verdacht" wird ein Navy Officer tot in einem kleinen Motel aufgefunden. Die Menschen in der Kleinstadt verdächtigen einen irakischen Mitbürger, der vor wenigen Monaten dorthin gezogen ist.

Die Vorurteile der Menschen machen den Ermittelnden das Leben ebenso schwer, wie die Tatsache, dass der Tatort bereits aufgeräumt ist. Am Ende wurde der tatsächliche Mörder gefunden: ein Terrorist, gespielt von Kunal Nayyar.

Inwieweit Nayyars Rolle als irakischer Terrorist hilfreich war, wenn die Geschichte von Vorurteilen gegenüber einem anderen irakischen Mitbürger handelt, muss an anderer Stelle diskutiert werden.



Der britische TBBT-Star äußerte sich 2016 zu seiner Rolle in NCIS. Damit reihte er sich in eine Tradition von Mitgliedern der Screen Actors Guild ein, die Geschichten aus ihren frühen Tagen der Schauspielerei teilen, wie USA Today damals meldete:

Ich habe einen Terroristen gespielt. Ich konnte mir keinen Schnurrbart wachsen lassen, also mussten sie mir einen ankleben. Mark Harmon hat mich geschlagen. Es war das größte Erlebnis meines Lebens.

Offenbar hat Nayyar einen gewissen Gefallen daran gefunden, die Bösen zu spielen, wenn man die Rollen vor und nach The Big Bang Theory betrachtet. Andererseits hat er auch Rollen in Komödien angenommen, seit die Sitcom beendet wurde. Nayyar lässt sich also definitiv nicht auf eine Art von Rollen reduzieren, sondern hat eine größere Bandbreite, die er gerne vor der Kamera testet und zeigt.