Das größte Penny-Rätsel in The Big Bang Theory wurde nie gelüftet – aber es gibt eine ziemlich gute Theorie

Das 2019 ausgestrahlte The Big Bang Theory-Finale stellte die meisten Fans zufrieden, ließ jedoch eine brennende Frage zu Penny unbeantwortet. Eine Theorie dazu könnte Licht ins Dunkel bringen.

Die Macher:innen der Erfolgssitcom The Big Bang Theory um Chuck Lorre gaben sich die größte Mühe, möglichst viele Fan-Wünsche im hochemotionalen Serienfinale 2019 zu erfüllen. So wurde beispielsweise der permanent defekte Fahrstuhl endlich auch mal genutzt.

Die erlösende Antwort auf ein großes Rätsel des Comedy-Hits, das den beliebten Charakter Penny (Kaley Cuoco) betrifft, blieben die Verantwortlichen ihrer Zuschauerschaft jedoch schuldig: Der nie verratene Nachname der sympathischen Hauptfigur ist auch nach der letzten Episode weiterhin ein Mysterium.

Müller, Meier, Schmidt? Theorie zu Pennys Nachname in TBBT hat Lösung parat

Es ist einer der zahlreichen Running Gags von The Big Bang Theory, dass über 12 Staffeln hinweg nicht ein einziges Mal der Nachname von Penny genannt wird oder irgendwo zu lesen ist. Haben wir es hier also mit einem Pseudonym à la Madonna oder Sting zu tun? Eher unwahrscheinlich.

Dass die TBBT-Autor:innen die fehlende Information zu Pennys Familiennamen nie nachgereicht haben, rief natürlich immer wieder Fans auf den Plan, die mit verschiedenen Theorien dazu um die Ecke kamen. Eine davon stellt die Vermutung auf, dass ihr Nachname sehr wohl in der Serie, wenn auch auf indirekte Weise gelüftet wurde. Demnach laute ihr vollständiger Name ganz simpel: Penny Wyatt.

Doch woher kommt diese These? Der Ursprung dieser Theorie liegt in Folge 15 von Staffel 2 (Die Streichelmaschine). Darin trifft Penny erstmals auf Leonards Mutter Beverly (Christine Baranski), mit der sie in einer Szene über ihre Kindheit bzw. ihre Eltern spricht. Dabei erwähnt sie kurz auch den Namen ihres Vaters: Bob.

Zum Weiterlesen: So emotional war das Serienfinale von The Big Bang Theory

Das ist insofern ungewöhnlich, als ihr erstmals in Staffel 4 auftauchender Vater (Keith Carradine) auf den Namen Wyatt hört. Einige Fans vermuten deshalb, dass Pennys Dad mit Vornamen tatsächlich Bob (Kurzform für Robert) heißt und sich schlicht und einfach lieber mit seinem Nachnamen anreden lässt – sicherlich keine absolut unübliche Praxis. Das würde also bedeuten, dass Penny ebenfalls den Nachnamen Wyatt trägt.

Ebenso wahrscheinlich ist natürlich auch, dass die TBBT-Machenden in Staffel 2 noch nicht an einen zukünftigen Handlungsstrang mit Pennys Vater dachten und ihm für besagte Szene einfach irgendeinen Namen gaben, den sie später in Staffel 4 wieder vergessen haben.

Für die romantisch gesinnten Fans von The Big Bang Theory sind all diese Spekulationen ohnehin unbedeutend. Schließlich heiratete Penny in Staffel 9 ihre große Liebe Leonard (Johnny Galecki) und nahm dessen Nachnamen Hofstadter an.

Wo läuft The Big Bang Theory im Stream?

Alle 12 Staffeln von The Big Bang Theory gibt es in den jeweiligen Streaming-Flatrates von Netflix, Amazon Prime Video und WOW zu sehen. Bei Apple TV, Google Play und MagentaTV steht die Comedy-Serie zudem zum Kaufen zur Verfügung.