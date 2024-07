Vorwürfe gegen einen der größten Netflix-Showrunner erhoben: Der Umbrella Academy-Skandal erklärt

Es wurden Vorwürfe gegen The Umbrella Academy-Showrunnner Steve Blackman erhoben. Mehrere Mitarbeitende der Netflix-Serie berichten von einem "toxischen" Arbeitsklima.

The Umbrella Academy wurde seit Start auf Netflix im Jahr 2019 für seine unterhaltsame Superhelden-Action mit interessanten Figuren sowie die feinfühlige Inklusion queerer Geschichten gefeiert. Nun wurden Vorwürfe ehemaliger Mitarbeitenden gegen Serienmacher Steve Blackman erhoben, die von einem "toxischen" Arbeitsklima, LGBTQ+ feindlichen Bemerkungen sowie ausnutzendem Verhalten des Showrunners sprechen.

Vorwürfe gegen The Umbrella Academy-Showrunner Steve Blackman erhoben: Das sind die Hintergründe

Wie der Rolling Stone in einem umfangreichen Artikel berichtet, sollen seit Start der Netflix-Serie von insgesamt zwölf ehemaligen Mitarbeitenden Vorwürfe gegen Blackman erhoben worden sein, die von der HR-Abteilung der Serie gesammelt und an die zuständige Produktionsfirma Universal Content Productions übermittelt wurden.

So soll es mit Blackman eine "lange Geschichte von toxischem, mobbendem, manipulativem und vergeltendem Verhalten" bei der Serie gegeben haben. Während der 2. Staffel von The Umbrella Academy sollen zwei Beschwerden bei der HR-Abteilung eingegangen sein, während eine umfangreichere Beschwerde im Januar 2023 bei der Produktionsfirma vorlag.

Gleich mehrere Quellen erklärten dazu direkt gegenüber Rolling Stone, dass sie Szenen für Blackman schrieben und von diesem Beförderungen in Aussicht gestellt bekommen haben, die jedoch nie eintraten. Stattdessen soll Blackman ihre Arbeit benutzt und sich selbst dafür die Lorbeeren eingeheimst haben:

Jeder schreibt ein paar Szenen seiner Episode für ihn und er klatscht seinen eigenen Namen drauf. Er bekommt Ideen von den Assistent:innen und schickt sie für eine Erledigung weg, damit er mit ihrer Idee zurück in den Schreibraum gehen kann.

Netflix The Umbrella Academy

Darüber hinaus berichteten Quellen gegenüber dem Rolling Stone von vergeltendem Verhalten des Serienmachers, der konstruktive Kritik mehrfach mit dem Diskreditieren der Arbeit anderer beantwortet haben soll. Dabei soll er sich kritischer gegenüber weiblichen als männlichen Drehbuchautor:innen verhalten haben: "Ich habe über die Zeit gelernt, dass er sich so verhält, wenn er auf jemanden sauer ist. Er hat was für Vergeltung übrig."

So soll Blackman auch eine schwangere Autorin gefeuert haben, nachdem sie ihm nicht von vornherein gesagt habe, dass sie schwanger sei. Eine andere Quelle erklärte, dass bereits Warnungen vor Blackmans Verhalten in der Branche im Umlauf waren: "Jemand hat mich angerufen und ins Telefon geflüstert, komplett von der Rolle, 'Nimm diesen Job nicht an.' Entgegen meines Urteilsvermögens habe ich den Job angenommen."

Vorwürfe zu sexistischen und transphoben Aussagen von The Umbrella Academy-Macher Steve Blackman

Gleich mehrere Quellen äußerten sich wie auch die Berichte der HR-Abteilung zu sexistischen, homophoben und transphoben Aussagen, die Steve Blackman regelmäßig bei der Produktion zu The Umbrella Academy getätigt haben soll. So soll der Showrunner mehrfach das Aussehen von Kolleginnen gegenüber anderen Mitarbeitenden kommentiert haben. Ein Beispiel lautete etwa: "Sie ist unerbittlich. Ich bin mir sicher, das ist für manche Dinge gut ... aber im Schreibraum ist es ermüdend. Aber ... dieser Vorbau."

Eine Autorin erklärte dazu gegenüber dem Rolling Stone: "Ich habe es als unglaublich sexistische Umgebung wahrgenommen. Wenn du weiblich warst, wurdest du mit Feindseligkeit behandelt, oder als wärst du dumm." Dazu soll Blackman laut einem männlichen Mitarbeiter Aussagen getätigt haben, "die man einen alten Mann sagen hört. Es ist einfach widerlich und abstoßend."

Netlix Elliot Page in The Umbrella Academy

Auch wenn Steve Blackman die Transition von Elliot Page öffentlich unterstützte und die Serie das Thema inhaltlich sensibel aufgriff, soll sich Blackman laut mehreren Quellen transphob in diesem Zusammenhang geäußert haben. So soll er zu der Idee, Pages Transition in die Serie zu inkludieren, laut dem Bericht der HR-Abteilung folgendermaßen kommentiert haben: "Elliot will es auch in der Serie zum Thema machen und als Ivan auftreten. Oh mein verf*ckter Gott. Bring mich jetzt um."

Produktionsfirma und Sprecher von Blackman dementieren Vorwürfe

Nachdem die Vorwürfe um Blackman 2023 an die Produktionsfirma Universal Content Productions herangetragen wurden, sollen diese umfangreich geprüft worden sein. Daraufhin habe die Produktionsfirma Blackman weitgehend von allen Anschuldigungen freigesprochen. Gegenüber dem Rolling Stone erklärten die Betroffenen, die ebenfalls im Bericht an die HR-Abteilung von 2023 auftauchten, dass sie jedoch nie von der Firma zu diesem Thema befragt wurden.

Ein Sprecher der HR-Abteilung schrieb im Rahmen des Berichts im Mai 2023:

Ich möchte Ihnen versichern, dass wir korrigierende Maßnahmen ergriffen haben, um solche Situationen in der Zukunft zu vermeiden. Wir haben Mr. Blackman auch an unsere Regelungen erinnert, die jegliche Vergeltungsversuche gegen Einzelpersonen verbietet, die mit uns zu dieser Untersuchung kooperiert haben.

Netflix hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Universal Content Productions habe gegenüber dem Rolling Stone dagegen folgendes Statement abgegeben:

Wir verpflichten uns stets, einen sicheren und respektvollen Arbeitsplatz zu schaffen. Wenn Bedenken geäußert werden, werden sie untersucht und erforderliche Maßnahmen werden getroffen.

Netflix The Umbrella Academy

Ein offizieller Sprecher von Steve Blackman habe dem Rolling Stone gegenüber erklärt, dass die Vorwürfe, die gegenüber dem Magazin gemacht wurden, falsch seien. Dazu äußerte der Sprecher:

Während er sechs Jahre und vier Staffeln lang tausende Crew- und Cast-Mitglieder sowie Autor:innen vereint hat, hat Steve Blackman The Umbrella Academy zu einer geliebten Serie geführt, mit hingebungsvollen Fans, packenden Geschichten und einem engagierten Team, die das alles möglich gemacht haben. Diese Vorwürfe von einer Handvoll gekränkter Mitarbeitenden sind komplett falsch und empörend, und spiegeln in keinster Weise das kollaborative, respektvolle und erfolgreiche Arbeitsklima wieder, das Mr. Blackman kultiviert hat.

Die 4. Staffel von The Umbrella Academy startet am 8. August 2024 auf Netflix.