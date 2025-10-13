VOX stellt Produktion von First Dates ein: Roland Trettl verrät, worauf sich Fans der Kultshow nun gefasst machen müssen

Seit 2018 begeistert die Datingshow First Dates – Ein Tisch für zwei bei VOX. Trotz Top-Quoten hat der Sender nun verkündet, dass vorerst keine weiteren Folgen mehr gedreht werden. Moderator Roland Trettl klärt über die Hintergründe der drastischen Entscheidung auf.

Wie schnell die Zeit verfliegt: Das Datingformat First Dates – Ein Tisch für zwei flimmert seit fast 8 Jahren über unsere TV-Bildschirme und erfreut sich auch im Jahr 2025 größter Beliebtheit. In der Show lädt Moderator Roland Trettl liebeshungrige Singles dazu ein, bei Blind Dates die große Liebe zu finden.

Doch auch wenn die Show beim Publikum immer noch extrem gut ankommt, verunsichert Sender VOX die Fans mit beunruhigenden Neuigkeiten: Die Produktion weiterer Folgen wird vorerst eingestellt. Moderator Roland Trettl ist ebenfalls betroffen und verrät, was nun aus dem Kultformat werden soll.

VOX stoppt Produktion von First Dates: Das steckt laut Roland Trettl dahinter

First Dates gehört zu den beliebtesten VOX-Formaten überhaupt, seit vielen Jahren zählt die Show als feste Größe im Vorabendprogramm und kann sich über Top-Quoten erfreuen. Wie DWDL jedoch erst vor wenigen Tagen berichtete, haben sich die Verantwortlichen der Produktion dafür entschieden, vorerst keine neuen Folgen mehr zu drehen: "Es ist richtig, dass wir die Produktion frischer Folgen von 'First Dates' aus programmstrategischen Gründen zum Ende des Jahres pausieren." Viele Fans zeigten sich nach dem Statement besorgt, denn nicht wenige befürchteten das baldige Aus der Datingshow.

Moderator Roland Trettl will Klarheit schaffen und klärt in einem TikTok-Video darüber auf, was wirklich hinter der heftigen Entscheidung steckt: "Das heißt, dass die Produktionsfirma, alle Mitarbeiter hier drinnen, sogar ich, die letzten Jahre so fleißig waren, dass wir einfach fürs Jahr 2026 genug Folgen produziert haben."

Deshalb müsse für das Jahr 2026 eine mehrere Monate dauernde Drehpause eingelegt werden. Trettl glaubt jedoch an eine Wiederaufnahme der Dreharbeiten: "Wir gehen stark davon aus, dass wir spätestens im Sommer oder Herbst wieder First Dates-Folgen produzieren werden – dann fürs Jahr 2027." Fans können also aufatmen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du First Dates schauen

First Dates – Ein Tisch für zwei läuft montags bis freitags, um 18 Uhr, bei VOX. Beim Streamingdienst RTL+ können die neuesten Folgen bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung gestreamt werden.