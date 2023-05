Wahre Geschichte über Mörder mit multiplen Persönlichkeiten: Tom Holland spielt die düsterste Rolle seiner Karriere und schon der Trailer macht Angst

Bevor Tom Holland mit Spider-Man 4 ins Marvel-Universum zurückkehrt, spielt er seine bisher düsterste Rolle. Hier ist der Trailer zur neuen Serien The Crowded Room.

Tom Holland hat durch seine Rolle als Peter Parker aka Spider-Man im Marvel Cinematic Universe Weltruhm erlangt. Seit ein paar Jahren versucht er, sich auch abseits von Kino-Blockbustern als Schauspieler zu positionieren. Besonders bei dem Streaming-Dienst Apple TV+ hat er eine große Spielwiese gefunden.



Nachdem Holland vor zwei Jahren das Kriegsheimkehrerdrama Cherry angeführt hat, kehrt er nun mit einer Serie zu Apple TV+ zurück. The Crowded Room basiert auf dem Roman The Minds of Billy Milligan von Daniel Keyes und erzählt die wahre Geschichte eines Mörders, der an einer multiplen Persönlichkeitsstörung zu leidet.

Erster Trailer zu The Crowded Room: Vor Spider-Man 4 wird Tom Holland zum Mörder in neuer Serie

In The Crowded Room schlüpft Holland in die Haut von Danny Sullivan, der in New York lebt und 1979 im Zuge einer Schießerei verhaftet wird. Gegenüber der Polizei sagt er aus, dass er komplett unschuldig ist. Aufgrund der Persönlichkeitsstörung verdrängt er die Wahrheit komplett und sieht sich selbst als Opfer.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Crowded Room schauen:

The Crowded Room - Trailer (Deutsch) HD

Die zweite große Rolle der Serie wird von Amanda Seyfried gespielt, die zuletzt in The Dropout brillierte. Seyfried übernimmt den Part von Rya Goodwin, ihres Zeichens eine Verhörspezialistin, die sich Dannys Falls annimmt. Im Zuge ihrer Befragungen taucht sie immer tiefer ein in die verstörende Vergangenheit ihres Gegenübers.

Wann startet The Crowded Room bei Apple TV+?

The Crowded Room startet am 9. Juni 2023 bei Apple TV+. Zum Start werden die ersten drei Episoden veröffentlicht. Die verbleibenden sieben Episoden der Miniserie folgen danach im Wochentakt.

