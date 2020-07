Walking Dead-Ersatz: Zombiefilm erobert das Kino zurück

In einigen asiatischen Ländern sind die Kinos wieder geöffnet. Der Zombiefilm Peninsula ist dort ziemlich erfolgreich gestartet.

In den USA sind viele Kinos immer noch geschlossen, in China und auch Südkorea ist der Kinobetrieb aber bereits wieder angelaufen. Wie der Hollywoodreporter berichtet, gibt es aus dieser Region inmitten der anhaltenden Coronavirus-Krise auch positive Nachrichten zu vermelden.

Der Zombiefilm Peninsula startete am Wochenende in Südkorea sowie vier weiteren Regionen in Asien und hat trotz Corona-Einschränkungen zwischen 19 bis 20 Millionen Dollar umgesetzt. Für viele Analysten ist das der Aufschwung, denn das Kino unbedingt braucht - und dies trotz der Corona-Maßnahmen wie geringer Bestuhlung. Der Film lief in zahlreichen IMAX-Kinos und hat dort das viertbeste Eröffnungswochenende aller Zeiten für einen koreanischen Titel in lokaler Sprache produziert.

Schaut auf den Trailer zu Peninsula!

Peninsula - Trailer (English) HD

Ein Achtungszeichen ist auch, dass Peninsula beim Filmfestival in Cannes gelaufen wäre, wenn das Festival stattgefunden hätte.

So geht die Zombie-Apokalyse Train to Busan weiter

Peninsula erzählt die Geschichte von Train to Busan weiter. Es sind vier Jahre nach dem Ereignissen rum um den Zombie-Ausbruch vergangen. Die koreanische Halbinsel wurde verwüstet. Jung Seok, ein ehemaliger Soldat, dem die Flucht nach Übersee gelungen ist, wird mit einer Mission zur Rückkehr beauftragt und trifft unerwartet auf zahlreiche Überlebende in dieser Zombie-Apokalypse.



Train to Busan war nicht nur in Südkorea ein großer Erfolg. International erspielte sich der Film knapp 140 Millionen Dollar, wobei seine DVD- und VoD-Auswertungen noch erfolgreicher gewesen sein dürften. Bei euch moviepiloten landete der Streifen auf Platz 1 der Top 10 der besten Horrorfilme 2016.

Train to Busan für 3,99 Euro im Stream Zu Prime Video Vorgänger schauen

Auch bei den Top 10 der besten Zombiefilme landet der Film auf dem 6. Platz und muss sich somit hinter seinen amerikanischen Kollegen nicht verstecken. Die Action kommt hier nämlich ziemlich schnell ins Rollen, so dass der temporeiche Blutrausch mit den Untoten keine Sekunde langweilt. Zudem geizt der Film nicht mit Kunstblut sowie einigen Schreckmomenten. Wir gehen davon aus, dass dies auch beim Nachfolger der Fall sein wird.

Wann gibt es bei die Zombies zu sehen?

Über einen deutschen Kinostart verfügt Peninsula noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir hier mehr wissen. Zombie-Liebhaber warten bestimmt schon neugierig auf die Weiterführung von The Walking Dead. Auch hier sind weitere Folgen noch nicht bekannt. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach wir der Termin für das Finale von Staffel 10 auf Freitag auf der virtuellen ComicCon bekannt gegeben.

Interessieren euch Zombiefilme aus Südkorea? Wie fandet ihr Train to Busan?