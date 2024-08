Wann kommt Emily in Paris Staffel 4 Teil 2 auf Netflix? So erfahrt ihr jetzt schon wie es weitergeht

Die ersten 5 Folgen der 4. Staffel von Emily in Paris haben uns auf Netflix erreicht. Doch wann kommt Teil 2 mit den restlichen Folgen zum Streamer?

Fast zwei Jahre mussten Emily in Paris-Fans auf die Rückkehr der beliebten Serie mit Lily Collins auf Netflix warten. Am 15. August 2024 lieferte der Streamer mit fünf neuen Folgen der 4. Staffel endlich Nachschub und erzählte uns die Lieben und Leiden der stylischen Marketing Managerin in ihrer Wahlheimat Paris weiter.

Auf weitere Folgen müssen sich Fans jedoch nun wiederum gedulden. Wir verraten euch, wann Staffel 4 Teil 2 auf Netflix kommt und wie ihr jetzt schon erfahrt, wie es weitergeht.

Emily in Paris Staffel 4 Teil 2 kommt mit den restlichen 5 Folgen im September zu Netflix

Egal ob Stranger Things, Cobra Kai oder Bridgerton: Mittlerweile ist es keine Seltenheit mehr, dass Netflix sein Publikum auf die Folter spannt und neue Staffeln der beliebtesten Serien in mehreren Teilen veröffentlicht. Emily in Paris ereilt nun das gleiche Schicksal. Allzu lang ist die Wartezeit jedoch nicht: Staffel 4 Teil 2 erscheint mit den restlichen fünf Folgen am 12. September 2024 auf Netflix.

Schaut hier den Trailer zu Emily in Paris Staffel 4:

Emily in Paris - S04 Teil 1 Trailer (Deutsch) HD

So erfahrt ihr jetzt schon, wie es in Emily in Paris Staffel 4 Teil 2 weitergeht

Wer jetzt schon wissen will, was im 2. Teil der 4. Staffel auf Emily zukommt, findet mit einem kleinen Trick bereits eine Vorschau auf die neuen Folgen auf Netflix. Wenn der Abspann von Episode 5 der neuen Season auf Netflix läuft, öffnet sich im Player des Streamers ein Countdown. Lasst ihr diesen runterzählen, katapultiert euch Netflix direkt zu einem Trailer für die kommenden Folgen, der eine turbulente Reise für Emily verspricht.

So unternimmt sie wohl gemeinsam mit Gabriel (Lucas Bravo) und Camille (Camille Razat) einen Skiurlaub in Italien, wo sie sich einmal mehr wie das dritte Rad am Wagen zwischen den beiden Ex-Liebenden fühlt und als Skianfängerin allein auf der Piste zurückgelassen wird. Zu ihrer Rettung eilt ihr jedoch der charmante Marcello (Eugenio Franceschini), der sie geduldig den Berg herunterbegleitet. Bahnt sich hier etwa eine neue Liebschaft für Emily an? Wir dürfen allemal gespannt sein.