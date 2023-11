Wann kommt Squid Game The Challenge Folge 6? Es gibt noch 5 neue Episoden und das sind die Termine

Squid Game: The Challenge bricht mitten in der Staffel ab. Aber Folge 6 der Reality-Show ist nicht mehr fern. Seht hier alle Episoden im Überblick.

Aus seiner erfolgreichsten Serie hat Netflix eine Reality-Show gemacht. Squid Game: The Challenge läuft seit Mittwoch bei dem Streaming-Dienst. Und offenbar erwartet Netflix viel von der Show, denn die Veröffentlichung findet in drei Teilen statt. Wann kommt Squid Game The Challenge Folge 6? Und wie viele Folgen gibt es insgesamt? Wir geben euch den Überblick.

Squid Game: The Challenge Folge 6 startet in wenigen Tagen bei Netflix

Der Veröffentlichungstermin von Squid Game: The Challenge Folge 6 ist der 29. November 2023. Am kommenden Mittwoch veröffentlicht Netflix insgesamt vier weitere Episoden der Reality-Show. Aber auch dann ist noch nicht Schluss, denn das Finale startet eine weitere Woche später am 3. Dezember 2023. Insgesamt gibt es 10 Folgen Squid Game: The Challenge.

Alle Sendetermine von Squid Game: The Challenge bei Netflix

Folge 1 bis 5 : Mittwoch, 22. November 2023

: Mittwoch, 22. November 2023 Folge 6 bis 9 : Mittwoch, 29. November 2023

: Mittwoch, 29. November 2023 Folge 10: Mittwoch, 6. Dezember 2023

Worum geht es in Squid Game: The Challenge?

Squid Game: The Challenge - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Wie in der Serie Squid Game kämpfen in der Show 456 Menschen um ein Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar. Der Streaming-Dienst stellte die Sets aus der Serie detailgetreu nach. Die Teilnehmenden müssen dieselben Kinderspiele absolvieren wie die Figuren in Squid Game – und noch einige mehr, etwa Schiffe versenken. Aber natürlich stirbt in der Show niemand, es geht nur ums Geld.

