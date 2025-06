Wann kommt The Rookie Staffel 7 Episode 19? So geht es mit der Hit-Serie weiter

Episode 18 von The Rookie Staffel 7 ist gelaufen, doch wann und wie geht es mit der beliebten Polizei-Serie weiter? Statt Episode 19 folgt nächstes Jahr eine neue Staffel.

The Rookie-Fans in Deutschland durften sich dieses Jahr bereits über eine komplette neue Staffel der beliebten Krimi-Serie bei WOW im Streaming-Abo freuen. Am 16. Mai 2025 ist dort die 18. Folge von Staffel 7 im englischen Originalton eingetroffen. Eine Woche später, am 23. Mai folgte die Episode in der deutschen Synchronfassung. Auf Folge 19 warten wir seitdem vergeblich und das hat einen wichtigen Grund.

The Rookie Staffel 7 ist beendet – Folge 19 kommt nicht, aber es geht trotzdem weiter

Auf Folge 19 müssen The Rookie-Fans noch lange warten – besser gesagt, für immer. Denn diese wird nicht erscheinen. Staffel 7 umfasst 18 Episoden und hat somit bereits ihr Staffelfinale erreicht. Doch natürlich wird es mit der Krimi-Serie weitergehen. Statt Folge 19 wird uns ganz einfach die 8. Staffel von The Rookie erreichen. Die ist nämlich schon längst bestellt.

Im April 2025 verkündete der Heimatsender ABC die frohe Kunde, dass The Rookie eine 8. Staffel erhalten wird. Die neuen Folgen sollen schon bald in Produktion gehen. Allerdings kommen diese nicht etwa – wie es The Rookie-Fans noch aus alten Zeiten gewohnt sind – im Herbst auf die TV-Bildschirme. Nachschub wird es erst Anfang 2026 auf ABC geben. Treue Anhänger:innen müssen sich also etwa rund ein Dreivierteljahr gedulden, bis neue Rookie-Folgen erscheinen.

The Rookie Staffel 8: Wie geht es in den neuen Folgen weiter?

Genaue Details zur Handlung hält Serienschöpfer Alexi Hawley aktuell noch unter Verschluss, doch wir dürfen davon ausgehen, dass die Beziehung von Chenford (Lucy Chen und Tim Bradford) erneut einen zentralen Teil der Handlung einnehmen wird. Zum Ende von Staffel 7 hat Lucy (Melissa O'Neil) ihre Prüfung zur Sergeant bestanden, was sie endlich mit Tim (Eric Winter) auf eine Stufe stellt.

Doch ihre unterschiedlichen Arbeitszeiten in der Tag- und Nachtschicht könnten abermals einen Keil zwischen die beiden treiben. Wir dürfen allemal gespannt sein, wie es mit Chenford, Nolan (Nathan Fillion), Bailey (Jenna Dewan) und Co. weitergeht.

In Deutschland wird die 8. Staffel voraussichtlich wieder bei Sky bzw. WOW im Abo landen. Staffel 7 erschien dort nur wenige Tage nach der US-Ausstrahlung. Bei Netflix streamen bis jetzt Staffel 1-5 in der Flat.