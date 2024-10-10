The Rookie: Der wahre Grund, warum Captain Andersen in Staffel 1 so brutal gestorben ist

In der Krimi-Serie The Rookie lernen wir mit Captain Zoe Andersen in Staffel 1 eine beeindruckende Figur kennen – und verlieren sie gleich wieder auf schockierende Weise.

Wer glaubt, die Serie The Rookie sei aufgrund ihrer humorvollen Aufmachung nicht auch fähig, ihren Figuren etwas anzutun, liegt falsch. Und der Tod dieser Figur beweist es uns.

So wurde Mercedes' Masons Serien-Tod in The Rookie begründet

Wie die Seite CBR berichtet, gab es für den berühmten Serientod von Zoe Andersen in The Rookie einen ganz bestimmten Grund.

In The Rookie spielt Mercedes Mason (How to Get Away with Murder, Fear the Walking Dead) die Rolle der Captain Zoe Andersen. Dabei lernen wir sie nicht nur als strenge Chefin der Hauptfigur John Nolan (Nathan Fillion) kennen.

Vielmehr ist Zoe Andersen eine erstaunlich offene Figur, die sich ihren Kolleg:innen gegenüber sehr loyal zeigt und, ähnlich wie Nolan, das Vertrauen in ihre Mitmenschen nicht verloren hat. Umso schockierender ist es, als Andersen noch vor Ende von Staffel 1 ohne jede Vorwarnung auf brutale Weise verstirbt.

Laut Aussage des Showrunners Alexi Hawley war Mercedes Masons Ausstieg bzw. Zoe Andersens Tod nicht von Anfang an geplant. Auf der Plattform X führte er aus, wie es dennoch dazu kam:



Wir haben im Autorenraum hin und her überlegt. Aber letztendlich fühlte es sich wie die dramatischste und kraftvollste Art an, unsere Geschichte zu beeinflussen.

Der brutale Abschied von Captain Anderson gab den Fans ein wichtiges Signal

Anscheinend war es Alexi Hawley und seinen Kolleg:innen aus dem Writers' Room ein Anliegen, den Fans der Serie durch diese Entscheidung zu verdeutlichen, worum es in The Rookie gehen soll:

Es ist herzzerreißend. Aber der Einsatz dieses neuen Lebens, für das sich Nolan entschieden hat, ist nur zu real, und wir können kreativ nicht davor weglaufen.

Tatsächlich hat Andersens plötzlicher Tod die Grundstimmung in der lockeren Krimi-Serie merklich verändert.

Ihr Verlust machte den Zuschauenden klar, dass es sich bei The Rookie nicht um eine bloße Unterhaltungsserie handelt, in der keine Gefahr jemals real wird. Der Tod der Figur Captain Andersen hat den Fans bewiesen, dass in der Krimi-Serie niemand wirklich sicher ist.

