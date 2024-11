"Was geht beim ZDF ab?": Bares für Rares erobert TikTok und die Community reagiert gespalten

Horst Lichter wird zum TikTok-Star? Damit hätten selbst eingefleischte Fans von Bares für Rares nicht gerechnet. Allerdings reagiert die Community gespalten auf die verrückten Clips.

Eigentlich richtet sich Bares für Rares an ein reiferes Publikum. Moderator Horst Lichter ist bereits Ü60, auch die anderen Expert:innen versprühen meist nur wenig jugendliche Frische. Jetzt hat das ZDF der Show aber eine gewaltige Verjüngungskur verpasst – auf TikTok. Was es dort zu sehen gibt, gefällt aber nicht jedem. Denn Fremdscham und Humor liegen gefährlich nah beieinander.

Humor goes Gen-Z: Der Bares für Rares-Account auf TikTok ist ein Fiebertraum

Machen wir uns nichts vor: Bares für Rares ist extrem beliebt, aber jung und frisch wirkte die Show eigentlich noch nie. Seit 10 Jahren flimmert die Sendung über unsere Bildschirme und hat den Ruf weg, sich an ein reiferes Publikum zu richten. Kein Wunder: Auf den ersten Blick wirkt der Verkauf von verstaubten Antiquitäten nicht wie ein Thema, das die Kids hinter den iPhones hervorlocken könnte.

Auf TikTok sieht das Ganze vollkommen anders aus: Die sonst so seriöse Trödelshow präsentiert sich auf der Social-Media-Plattform wild und albern – selbst Horst Lichter ist für jeden Spaß zu haben. Hier zeigt sich der Moderator im Glitzer-Kostüm und platinblonder Perücke:

Was beim Durchscrollen direkt auffällt: Bares für Rares richtet sich auf TikTok an Gen-Z und wirkt deshalb ganz anders als im TV. Der Fokus liegt weniger auf den Raritäten selbst, stattdessen soll der Bares für Rares-Cast für Lacher sorgen. Gerade ältere Fans der Show dürften bei Clips wie diesem nur Bahnhof verstehen:

Die Community ist gespalten: So kommt der Gen-Z-Humor bei den Fans an

Das ZDF setzt hier auf eine Taktik, die sich in zahlreichen Branchen beobachten lässt: Längst wurde erkannt, dass man Gen-Z nur abholt, wenn man ihre Sprache spricht. Der Humor mag für ältere Generationen erstmal unlogisch wirken, doch die Kommentare auf TikTok beweisen, dass gerade die Jüngeren den schrägen Bares für Rares-Account total feiern. Hier wird Horst Lichter einfach mal zum "Talahorst" und greift damit aktuelle Memes auf:

Viele mögen, dass Bares für Rares sich traut, das angestaubte ZDF-Image abzuschütteln: "Gebt dem Admin bitte eine Lohnerhöhung, dafür zahle ich gerne GEZ", so ein User auf TikTok. Ein anderer spricht es sogar noch konkreter an: "ZDF hat Gen Z Humor verstanden." Immer wieder wird gewitzelt, dass ein Praktikant heimlich den Account übernommen hätte: "Praktikant außer Kontrolle, aber ich liebs."

Allerdings gibt es auch negative Stimmungen. Manche User zeigen sich besorgt, dass der Sender mit dem seltsamen Humor total übertreibt. "Was geht beim ZDF ab?", so ein Kommentar auf TikTok. Viele können kaum glauben, dass die Show sich so anders als im TV präsentiert: "Ist das der echte Account?" Ein User deutet an, dass er lieber vom Gen-Z-Humor verschont geblieben wäre: "Hilfe, nicht auch noch Bares für Rares"