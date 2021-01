Was ist die Katastrophe in The Midnight Sky? Diese 3 Möglichkeiten gibt es

Netflix' Science-Fiction-Blockbuster The Midnight Sky lässt viele Fragen offen. Wir erklären die Katastrophe auf der Erde (so gut es geht). War es ein Atomkrieg?

Vorsicht, Spoiler zu The Midnight Sky: Auf der Erde gibt es im Netflix-Film The Midnight Sky nichts mehr zu holen. Die Zukunft der Menschheit liegt in der Ferne des Alls. Aber was hat zu dieser totalen Zerstörung der Lebensverhältnisse geführt? Was ist die Katastrophe in The Midnight Sky?

Der Film von und mit George Clooney drückt sich bewusst um eine klare Antwort. Was uns bleibt, ist, die Handlung von The Midnight Sky ins Kreuzverhör zu nehmen und die Antwort aus dem Netflix-Blockbuster herauszuschütteln.

Denn Hinweise auf die Katastrophe gibt es ausreichend, wenn auch recht vage. Wenn wir die Informationen zusammenfügen, entstehen daraus Katastrophenszenarien, die sich teilweise überschneiden. Ich habe hier 3 Möglichkeiten ausgewählt, die mir einigermaßen plausibel erscheinen, aber nicht auf ganz sicheren Beinen stehen.

The Midnight Sky-Katastrophe: Möglichkeit 1 - Ein Atomkrieg

Als die Æther-Crew auf ihren Heimatplaneten blickt, ist die Erde von Rauch bedeckt. Selbst ein Überleben unterhalb der Oberfläche ist nicht dauerhaft möglich. Die Diskutierenden bei Reddit sind in der Mehrheit überzeugt von dieser Erklärung. Sie ist simpel und naheliegend. Das Ereignis verursacht giftige Strahlung oder vergiftete Atmosphäre.

Kaum ein anderes menschengemachtes Ereignis wäre in der Lage, die Welt in dieser Geschwindigkeit zu zerstören.

© Netflix Die Epizentren in The Midnight Sky

Wir sprechen hier von wenigen Wochen, die seit dem Vorfall vergangen sind. Auch die Karte von Augustine, die wir kurz sehen, unterfüttert die Theorie. Sie zeigt verschiedene Epizentren auf der ganzen Welt. Atombombeneinschläge? Auch die Verbreitung über die Luft spricht für einen Atomvorfall.

The Midnight Sky-Katastrophe: Möglichkeit 2 - Eine Doppelkatastrophe

Æther und Co. wurden Jahre vor der Katastrophe losgeschickt, um Alternativplaneten zu suchen. Das Ereignis erwischt die Menschheit aber kalt.

Es ging es der Erde wohl vorher schon nicht gut, womöglich entbrannte aus der überhitzten Weltlage mit gegenseitigen Schuldzuschiebungen und mangelnden Ressourcen der Krieg, der zum verfrühten Todesstoß wird, bevor der Klimawandel usw. das eigentlich Ende bringen, auf das die Menschheit sich vorbereitet.

The Midnight Sky-Katastrophe: Möglichkeit 3: Eine schiefgegangene Technologie, die Rettung bringen sollte

© Netflix Die Erde brennt in The Midnight Sky

Im Film reden die Figuren immer von einem "Ereignis", einem "Event" oder eben der "Katastrophe", nie aber vom "Krieg". Also denken wir das alles mal ohne den Krieg und gehen davon aus, dass die Staaten im Jahr 2049 begriffen haben, dass eine weltweite Bedrohung wie der Klimawandel am besten weltweit und gemeinsam bekämpft werden muss.

Auch diese Theorie geht bei Reddit um: Die gemeinsam entworfene Rettung der Weltgesundheit brachte keine Linderung, sondern machte alles noch schlimmer. Augustine spricht von einem "Fehler".

"Wir haben nicht besonders gut auf die Erde aufgepasst, während ihr weg wart", sagt er zu Sully am Ende des Films. Das deutet auf eine Art A-B-Strategie hin. Die gemeinsame Rettung der Erde einerseits, die breit angelegte Suche nach Zuflucht andererseits. Eins davon wird schon klappen, am Ende ist es die Flucht auf K-23.

The Midnight Sky ist seit dem 23. Dezember bei Netflix verfügbar.

Was ist eure The Midnight-Theorie? Habt ihr weitere Hinweise und Ergänzungen?