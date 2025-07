Weder bei Netflix noch Amazon: Dieser Thriller geht unter die Haut und wird euch noch lange nach dem Abspann verfolgen

Wer den Blick über den Tellerrand von Netflix, Amazon Prime und Co. wagt, stößt auf einige versteckte Filmperlen. So etwa im Streaming-Angebot von Mubi, wo ihr ab sofort Mond streamen könnt.

Dreieinhalb Monate nach seinem Kinostart kommt einer der bisher besten Filme des Jahres ins Streaming-Abo: Mond entführt auf das abgelegene Anwesen einer sehr reichen und einflussreichen Familie in Jordanien. Hier soll die ehemalige MMA-Kämpferin Sarah (Florentina Holzinger) die drei Töchter in Selbstverteidigung trainieren.

Was folgt, ist ein brodelnder Thriller, der von Minute zu Minute ungemütlicher wird und eine extrem beklemmende Atmosphäre schafft. Wenn ihr dieses aufwühlende Werk auf der Leinwand verpasst habt oder nochmal schauen wollt, könnt ihr das ab sofort bei dem Streaming-Dienst Mubi tun. Es bietet sich sogar ein Double-Feature an.

Erstmals im Streaming-Abo: Kurdwin Ayubs Thriller Mond

Bei Mond handelt es sich um den zweiten abendfüllenden Spielfilm der aufstrebenden Regisseurin Kurdwin Ayub. Bereits 2024 feierte der Thriller bei den Filmfestspielen von Locarno seine Premiere und wurde dort mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Im März startete die österreichische Produktion in den hiesigen Kinos.

Erzählt wird eine auf den ersten Blick einfache Geschichte: Sarah, die verloren durch ihr Leben wankt, nimmt das Angebot der reichen Familie aus Jordanien an. Kaum betritt sie das riesige Haus, findet sie sich jedoch in einem erdrückenden Ort des Schweigens wieder, den misstrauische Blicke und eine alles verschlingende Leere prägen.

Strenge Regeln und Vorgaben hat Sarah zu befolgen – nicht nur sie. Auch die drei Töchter der Familie leben mehr in einem Gefängnis als einem Palast. Erst nach und nach wird Sarah bewusst, in was für eine komplizierte Situation sie hineingeraten ist. Die große Frage, die sie sich jetzt stellt: Handeln oder schweigend weiterziehen?

Aus der einfachen Prämisse entwickelt Kurdwin Ayub ein komplexes, feinfühliges und am Ende verstörendes Thriller-Drama, dessen unheimlichste Aspekte im Verborgenen schlummern. Umso nervenaufreibender ist es, dass uns Ayub bewusst die Leere in diesen Räumen zeigt und damit Ungewissheit bis zur letzten Sekunde schürt.

Perfektes Double-Feature: Mubi zeigt auch noch Sonne

Bei Mubi könnt ihr euch aktuell auch Ayubs ersten Spielfilm Sonne im Streaming-Abo anschauen. Der stammt aus dem Jahr 2022, lief damals auf der Berlinale und beschäftigt sich mit ähnlichen Themen, vor allem weiblicher Selbstbestimmung in einem von Traditionen geprägten Umfeld, das jegliche Art von Ausbruch im Keim erstickt.

Beide Filme zeichnen sich durch ihre nüchternen, geradezu dokumentarischen Bilder aus, was maßgeblich dazu beiträgt, dass trotz aller Distanz in der filmischen Beobachtung die Figuren sehr echt und greifbar wirken. So greifbar, dass einen die Geschichten noch lange nach dem Abspann begleiten werden. Besonders die letzten Minuten von Mond.

Seit dem 15. Juli 2025 könnt ihr Mond und Sonne bei Mubi im Abo streamen.