Wednesday hat die falsche Hauptfigur getötet – und jetzt für Staffel 2 ein großes Problem

Wednesday steht in Staffel 2 vor einer vermeidbaren Baustelle. Spoiler: Der Tod von Schulleiterin Weems wirkt unbedacht und reißt eine Lücke in die Serie.

Es folgen Spoiler zur 1. Staffel von Wednesday: Als die 2. Staffel der extrem erfolgreichen Netflix-Serie Wednesday endlich verkündet wurde, hab auch ich mich gefreut. Und gleichzeitig war da ein Stich: Denn Wednesday geht zwar weiter, aber ohne Schulleiterin Weems, gespielt von der großartigen Gwendoline Christie. Die Figur stirbt im Finale der 1. Staffel, scheinbar unwiderruflich. Sie wurde von Bösewichtin Marilyn Thornhill vergiftet.



Haben sich die Autor:innen das wirklich gut überlegt? Hatten sie die 2. Staffel im Hinterkopf, als sie Weems über die metaphorische Klinge springen ließen? Ich glaube nicht.

Warum der Tod von Schulleiterin Weems ein großes Loch in Wednesday reißt

Netflix Larissa Weems

Warum wiegt der Tod von Larissa Weems so schwer? Weems leitet die Nevermore-Schule, in der Kinder aufgenommen werden, die nicht in die normale Welt passen: Werwölfinnen, Jungs mit Schlangenhaaren, Jugendliche ohne Gesichtszüge. Oder eben schlecht gelaunte Goth-Mädchen mit Detektiv-Leidenschaft und einer amputierten Hand als, äh, Haustier.



Wednesday ist im Kern eine Coming-of-Age-Serie. Fantasy-, Grusel- und Rätselanteile sind zwar vorhanden, aber nur gering bis mittelgroß. Es geht vor allem darum, wie sich junge Außenseiter:innen in einer Welt zurechtfinden, die sie ablehnt. Larissa Weems nimmt in dieser Welt die Rolle der strengen, aber einfühlsamen Mentorin ein – besonders für Wednesday Addams. Obwohl es die von Jenna Ortega gespielte Hauptfigur nie zugeben würde, braucht sie doch eine erwachsene Bezugsperson auf Augenhöhe. Weems verstand die schlaue und selbstbewusste Addams-Tochter nicht nur, sie konnte es auch mit ihr aufnehmen – und das kann in der Serie sonst niemand von sich behaupten.

Weems blickte ähnlich wie Mitbewohnerin Enid (Emma Myers) hinter Wednesdays harte Schale. Sie freute sich über (soziale) Fortschritte ihrer Schülerin – und lächelte stolz, als sie beim Schulball aus sich herauskam und den berühmten Wednesday-Tanz hinlegte.

Darstellerin Gwendolyn Christie war, und das ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor, häufig Wandspielerin für Ortegas trockenen Humor. Die Figuren harmonierten bestens miteinander. Ihre gemeinsame Geschichte schien gerade erst begonnen zu haben. So einen Charakter lässt man nicht in Staffel 1 sterben. Im Gegenteil, man baut ihn zu einer Säule im Ensemble aus.



Wednesday hat sich für Staffel 2 eine vollkommen unnötige Baustelle geschaffen

Es fällt schwer, sich Wednesday ohne Larissa Weems vorzustellen. Die Serie wird häufig und zu Recht mit Harry Potter verglichen. Wer Weems zu einem derart frühen Zeitpunkt "entsorgt", hätte auch Dumbledore und Professor McGonagall in Teil 1 sterben lassen. Harry hätte wertvolle erwachsene Säulen eingebüßt. Man glaubt es kaum, aber Erwachsene Menschen sind in Jugendserien wichtig.

Und da es Wednesday abseits von Weems an gut ausgearbeiteten Erwachsenenfiguren mangelt, ist ihr Verlust in Staffel 2 kaum kompensierbar. Wednesdays Eltern (Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán) werden größtenteils aus der Handlung herausgehalten. Christina Ricci spielte in Staffel 1 die Betreuerin Marilyn Thornhill. Aber die ist, nun ja, böse und würde Wednesday am liebsten tot sehen. Keine gute Voraussetzung für eine Ersatzmentorin. Ansonsten hätten wir noch einen Polizisten (Jamie McShane), der leider der Vater des Hyde-Monsters (Hunter Doohan) ist. Und eine nervöse Psychologin (Riki Lindhome), die auch nicht ganz koscher daherkommt. Wenig los am Mentor:innen-Horizont.

Ersatz oder Rückkehr von den Toten: Wie soll es ohne Weems in Staffel 2 weitergehen?

Wednesday S02 - Ankündigung (Deutsch) HD

Wednesday müsste Weems also extern ersetzen. Es gibt zwar Theorien , wie sie von den Toten zurückkehren könnte, aber hier ist der Wunsch Vater des Gedanken. Wer weiß, vielleicht hatte Gwendoline Christie einfach nur Zeit für eine Staffel. Zudem kursieren zarte Gerüchte , dass Anjelica Huston den Posten der Nevermore-Rektorin übernimmt. Huston verkörperte Wednesday Mutter Morticia in den beiden Addams Family-Filmen aus den Neunzigern. Ihre Besetzung wäre natürlich ein Coup für die Netflix-Serie und eine ähnliche Kategorie wie Christiana Riccis Casting.

Bis es so weit ist, bleibt aber die Frage: Wieso hat die Serie diese Baustelle überhaupt erst aufgemacht? Weems' Tod im Staffelfinale war seltsam bedeutungslos, nicht mehr als ein Kollateralschaden. Als wussten die Autor:innen gar nicht, wen sie hier gerade gehen lassen. Stand jetzt wirkt der Weems-Tod deshalb wie eine ziemlich dumme und unbedachte Fehlentscheidung, unter der nicht nur eine Figur, sondern die ganze Serie leiden könnte.

