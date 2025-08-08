Wednesday Staffel 2: So erfahrt ihr jetzt schon, wie es in Teil 2 weitergeht

Die ersten vier Folgen von Wednesday Staffel 2 sind auf Netflix gestartet und haben Fans mit brennenden Fragen hinterlassen. Mit diesem Trick erfahrt ihr jetzt schon, wie es in Teil 2 weitergeht.

Fast drei Jahre mussten Fans der Fantasy-Horror-Serie Wednesday auf die 2. Staffel warten. Seit wenigen Tagen steht diese endlich im Streaming-Abo bei Netflix bereit und schickt Jenna Ortegas titelgebende Heldin in ein neues übernatürliches Abenteuer an der Nevermore Academy.

Achtung, es folgen Spoiler zu Wednesday Staffel 2 Teil 1: Nachdem sie sich mit zahlreichen neuen Bedrohung herumschlagen muss, endet ihre Ermittlung für sie bewusstlos vor dem Willow Hill Krankenhaus – und hinterlässt uns mit diesem saftigen Cliffhanger in die Pause. Mit einem ganz einfachen und legalen Trick erfahrt ihr aber jetzt schon, ob sie den Angriff von Tyler (Hunter Doohan) überlebt hat.

Erster Teaser zu Wednesday Staffel 2 Teil 2 versteckt sich bei Netflix: So könnt ihr ihn schauen

Wenn ihr den ersten Teil von Wednesday Staffel 2 bei Netflix fertig geschaut habt, erscheint am Ende von Folge 4 einige Sekunden nach Einsetzen des Abspanns ein Countdown. Lasst ihr diesen durchlaufen oder klickt bereits vorher auf den erscheinenden "Preview"-Button in der unteren, rechten Ecke des Bildschirms, werdet ihr zu einem ersten Teaser zu Teil 2 weitergeleitet.

Darin sehen wir die Folgen der Ereignisse aus dem turbulenten ersten Teil: Wednesday liegt im Koma und wird von ihren Eltern besucht. Ob sie aus dem Koma erwacht, verrät uns der Teaser dann ganz am Ende. Und die Antwort lautet ziemlich sicher: Ja. Denn Wednesday öffnet die Augen.

Weiterhin gibt uns der Teaser einen Vorgeschmack auf einen Maskenball, auf dem zahlreiche wichtige Figuren der Staffel aufeinandertreffen. Schlürfi (Owen Painter) treibt sich hingegen auf einem farbenfrohen Jahrmarkt herum. Tyler kauert in der Kanalisation. Enid (Emma Myers) hantiert mit einem Schwert. Was all diese Andeutungen und mehr zu bedeuten haben, erfahren wir in wenigen Wochen bei Netflix.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 Teil 2 zu Netflix?

Die restlichen vier Folgen von Wednesday Staffel 2 erscheinen etwa einen Monat nach Teil 1, am 3. September 2025 bei Netflix. Wer jetzt schon mit einem lachenden und weinenden Auge diesem Staffel 2-Ende entgegenblickt, darf sich zumindest in einer Sache in Sicherheit wiegen: Staffel 3 wurde für den Netflix-Hit schon längst bestätigt.

Mehr zu Wednesday Staffel 2 hört ihr in unserem Podcast

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

