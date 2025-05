Wednesdays Bruder kommt in Staffel 2 zur Nevermore Academy – und hat die gleichen Kräfte wie ein anderes Addams Family-Mitglied

Die Addams sind nicht nur eine skurrile Familie, sondern besitzen auch besondere Kräfte. Im Trailer zu Staffel 2 zeigt nun auch Wednesdays Bruder Pugsley, was in ihm steckt.

Die Addams wurden im Laufe von inzwischen fast 100 Jahren immer wieder adaptiert. Sie sind bekannt für ihr skurriles, morbides Auftreten und auch dafür, dass gesellschaftliche und physikalische Regeln nicht immer für sie gelten. In der aktuellen Serie Wednesday haben die titelgebende Tochter (Jenna Ortega) sowie ihre Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones) sogar hellseherische Fähigkeiten. Und sie sollen nicht die einzigen Familienmitglieder bleiben, wie der neue Trailer zeigt.

Pugsley Addams hat in der 2. Staffel von Wednesday elektrische Kräfte

Die Kräfte der Addams sind in den verschiedenen Adaptionen sehr unterschiedlich ausgeprägt gewesen. An Superkräfte erinnernde Fähigkeiten, wie die Visionen von Mutter und Tochter Addams, sind dabei relativ neu. Wednesydays Bruder Pugsley (Isaac Ordonez) hatte in der 1. Staffel noch keine sichtbaren Kräfte, doch das wird sich in Zukunft wohl ändern.

Im Trailer zur 2. Staffel sehen wir, wie Blitze aus seinen Fingern schießen und das Ortsschild von Jericho treffen. Offenbar hat Pugsley inzwischen Kräfte entwickelt, die auf Elektrizität basieren. Dass er gerade jetzt Kräfte erhält, ist nicht verwunderlich. Pugsley ist in der Netflix-Serie ein Jahr jünger als seine Schwester, die ihre Kräfte im letzten Schuljahr entwickelt hat. Es wäre durchaus plausibel, dass die Addams alle ihre Kräfte im gleichen Alter erhalten.

Pugsley ist nicht der einzige Addams mit elektrischen Kräften in Wednesday

Während Morticia, Wednesday und Pugsley Kräfte entwickeln, haben wir derartige Veranlagungen bei einem Familienmitglied noch nicht gesehen: Vater Gomez Addams (Luis Guzmán) zeigte bisher keine außergewöhnlichen Fähigkeiten in der Serie. Dagegen hat sein Bruder, der beliebte Onkel Fester (Fred Armisen) bei seinem Auftritt in Folge 7 der 1. Staffel die gleichen Kräfte gezeigt, wie sie Pugsley nun erhalten wird.

Bereits in früheren Addams Family-Inkarnationen hatte Onkel Fester die Fähigkeit inne, Glühlampen mit seinem Mund zum Leuchten zu bringen. Daher scheinen die elektrischen Kräfte eine natürliche Erweiterung dieser Fähigkeit zu sein.

Der Umstand, dass Pugsley und Fester die gleiche Fähigkeit teilen, knüpft ein interessantes Band zwischen beiden Figuren. Auch in früheren Adaptionen schienen beide eine enge Verbindung gehabt zu haben. So haben sich beide zum Beispiel immer schon gerne mit Sprengstoff vergnügt.

Inwiefern die Beziehung zwischen Onkel und Neffe in der 2. Staffel von Wednesday zum Thema wird, werden wir sehen, wenn die neuen Folgen erscheinen. Diese werden auf Netflix ab dem 6. August und dem 3. September 2025 veröffentlicht, womit der Streamer erstmals auch bei Wednesday dem eigenen Trend folgt, Staffeln in 2 Teilen ins Programm aufzunehmen.