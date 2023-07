Weil George R.R. Martin so lange braucht: Jemand hat die Game of Thrones-Reihe fertig geschrieben

Seit Jahren schreibt Fantasy-Genie George R.R. Martin an den letzten Game of Thrones-Büchern. Jetzt hat ein ungeduldiger Entwickler ChatGPT den Rest schreiben lassen.

Seit Jahren warten Fantasy-Fans händeringend darauf, dass George R.R. Martin endlich sein Game of Thrones-Epos zu Ende schreibt. Zwei Bände namens The Winds of Winter und A Dream of Spring stehen noch aus. Einem Entwickler ist jetzt die Geduldsschnur gerissen. Er hat ChatGPT mit den beiden Romanen beauftragt. Das Ergebnis liegt vor und ist verblüffend, in mehrerlei Hinsicht.

ChatGPT statt George R.R. Martin: Game of Thrones fehlt seine beste Eigenschaft

Wie IGN berichtet, hat der Entwickler Liam Swayne Chat GPT mit verschiedenen Anweisungen (engl. Prompts) gefüttert, um die Game of Thrones-Saga zu Ende zu schreiben. Herausgekommen ist ein im Umfang episches Werk, das überraschend gut aufgebaut ist, aber auch viele Eigenschaften der Reihe vermissen lässt.

So sei ChatGPT laut Bericht sehr gut darin, sich an Figuren zu erinnern und sie zu überraschenden Momenten in die Story zurückzuholen. Die A.I. lasse manche Charaktere sogar schockierende Seitenwechsel vollziehen. Auf der anderen Seite schrecke sie davor zurück, wichtige Figuren umzubringen. Dementsprechend fehlt der Computer-Version von The Winds of Winter und A Dream of Spring das wohl größte GoT-Markenzeichen.

Wann ist George R.R. Martin endlich fertig mit der Game of Thrones-Reihe?

Wann der von Menschenhand geschriebene Schluss der Fantasy-Reihe im Ladenregal steht, ist nach wie vor nicht klar. Womöglich warten wir noch 20 Jahre auf das Game of Thrones-Ende.

