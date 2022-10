Nachgerechnet: Für das wahre Game of Thrones-Finale braucht George R.R. Martin noch exakt 20 Jahre

Viele Fans waren von der 8. Staffel Game of Thrones enttäuscht und warten sehnlichst auf das Ende in Buchform von Vorlagen-Autor George R. R. Martin. Wir haben ausgerechnet, wie lange das noch dauert.

Autor George R.R. Martin ist dafür bekannt, ständig Updates zu seiner Buchreihe A Song of Ice and Fire zu geben. Laut seiner neusten Aussage ist der sechste Band The Winds of Winter zu 75 Prozent fertig.

Der Haken an der Sache: Er schreibt bereits seit 12 (!) Jahren daran. Und es ist erst das vorletzte Buch jener Saga, die Serienfans als Game of Thrones kennen. 75 Prozent in 12 Jahren also – was machen wir mit diesen Zahlen? Wir erstellen die präziseste Prognose, die es für die Veröffentlichung von Winds of Winter je gegeben hat.

George R. R. Martin braucht noch 20 Jahre für das Buch-Finale von Game of Thrones

Mit der 7. Staffel Game of Thrones holte die Serie 2017 ihre Buchvorlage ein und an diesem Roman schreibt George R. R. Martin immer noch. Unfassbare 12 Jahre sind ins Land gezogen, seit er 2010 das erste The Winds of Winter-Update gab. Immer wieder wurde sein Schreibfluss von anderen Projekten unterbrochen.

Vor zwei Monaten verkündete Martin, dass er gar keine Updates mehr geben werde, schreibt Gizmodo . Es werde zu viel darüber spekuliert, woran er wieviel arbeitet. Jetzt hat er dieses Update allerdings geupdatet und in einem Livestream für den Verlag Penguin Random House verkündet, dass er drei Viertel des Buches geschrieben habe:

Es ist ein herausforderndes Buch. Es ist vermutlich länger als alle anderen Bücher dieser Reihe. A Dance with Dragons und A Storm of Swords sind die beiden längsten Bücher der Reihe und sie hatten rund 1500 Seiten Manuskript. Ich denke, das hier wird länger sein, wenn ich damit fertig bin und ich denke, ich habe ungefähr drei Viertel fertiggestellt.

Es ist eine einfache Rechnung: Wenn George R. R. Martin 12 Jahre für 75 Prozent des Buches braucht, dann dauert es noch weitere 4 Jahre bis zur Fertigstellung. Das macht insgesamt 16 Jahre für ein Buch. Unter der Voraussetzung, dass der emsige Autor direkt im Anschluss mit dem letzten Band der Reihe, A Dream of Spring, anfängt, halten wir in exakt 20 Jahren das Buch-Ende von Game of Thrones in Händen.

Es könnte laut George R. R. Martin aber noch länger dauern

Unsere Rechnung ist dabei durchaus knapp bemessen. Wie Martin selbst betont, ist es mit der Schreibarbeit allein nämlich nicht getan:

Und natürlich müssen auch meine Freunde hier bei Penguin Random House mitgedacht werden, wenn ich dieses monströse Buch abliefere, das selbst so groß wie ein Drache ist. Werden Sie mich überreden wollen, es in zwei Bände zu teilen?

Die gute Nachricht ist, dass George R. R. Martins neustes Update mit viel Zuversicht auf eine tatsächliche Veröffentlichung von The Winds of Winter in wenigen Jahren blickt. Wann und ob wir jedoch A Dream of Spring tatsächlich druckfrisch im Laden kaufen können, bedarf noch vieler, vieler Updates.

