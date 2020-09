Weit entfernt von The Dark Knight: Tenet kommt nur mäßig an

Mit Tenet hat Christopher Nolan wieder großes Kino in Szene gesetzt. Aber wie kommt der Blockbuster bei euch an? Wir haben das Community-Rating für euch.

Christopher Nolan ist bekannt für seine intelligenten Blockbuster. Euch Moviepiloten sprechen seine Filme immer sehr gut an: Bei unserem großen Community-Ranking der 250 besten Regisseure aller Zeiten im Sommer 2017 belegt der britische Filmemacher den 1. Platz. Aber das war vor dem Kriegsfilm Dunkirk und vor dem aktuellen Tenet.

Nach zwei Wochen im Kino ist es spannend zu schauen, wie der hochkomplexe Zeitthriller Tenet bei euch angekommen ist und wie ihr aus der kleinen Auflistung der Filmografie von Christopher Nolan entnehmen könnt, ist das leider nicht so gut. Von den 11 Filmen seiner Karriere liegt Tenet im unteren Bereich und landet "nur" auf Platz 8.

Die besten Filme des Christopher Nolan

Obwohl Tenet in eurer Gunst nicht so gut abscheidet, ist die Filmografie des Regisseur absolut sehenswert. So weit wir es bei den vielen Community-Daten im Auge haben, ist es bis dato keinem Regisseur gelungen, dass alle seine Filme über dem Durchschnittswert 7 liegen.

In Tenet muss John David Washington nichts Geringeres, als die Welt vor dem Untergang retten. Auf einer Mission, die sich jenseits unseres chronologisch-linearen Zeitverständnisses bewegt, wird er in die zwielichtige Welt des internationalen Waffenhandels hineingezogen.

FILMSTARTS-Podcast zu Tenet

Unsere Kollegen von FILMSTARTS widmen sich dem neuen Mindfuck von Christopher Nolan. Keine Sorge: Große Spoiler gibt es in der Folge nicht (der erste Teil ist sogar komplett Spoiler-frei, anschließend folgen nur milde Spoiler).

Tenet ist der Film, der nach der Corona-Pause wieder Zuschauer ins Kino locken soll. Ohne Spoiler kann verraten werden: Wer ihn schaut, hat anschließend garantiert Diskussionsbedarf.



Habt ihr euch Tenet schon im Kino angeschaut? Wie schneidet der Film für euch in der Nolan-Karriere ab?