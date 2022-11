Welcher ist der beste Tarantino-Film? Der Regie-Gott beantwortet die Frage endlich selbst

Welcher ist der beste Film von Quentin Tarantino? Seit Jahrzehnten diskutieren Filmfans diese Frage. Nun hat sie der Regisseur selbst beantwortet.

Man könnte Stunden damit verbringen, die Filme von Quentin Tarantino zu ranken. Doch warum nicht einfach diesen selbst fragen? Immerhin redet der Regisseur unglaublich gerne über alles, was auch nur ansatzweise mit bewegten Bildern zu tun hat. Einiges davon ist auch in seinem neuen Buch Cinema Speculation nachzulesen.

Um dieses Buch zu promoten war Tarantino kürzlich in der Howard Stern Show zu Gast. Dabei ging es u.a. um die Frage, welchen seiner Filme Tarantino für den besten hält. Jahrelang sagte er, dass er alle seine Filme wie seine Kinder betrachtet und gleich liebt. Doch diese Zeit sind vorbei. Tarantino hat sich festgelegt.

Quentin Tarantino hält Once Upon a Time in Hollywood für seinen besten Film

"Ich denke, Once Upon a Time in Hollywood ist mein bester Film", gibt er in der Radiosendung gegenüber Moderator Howard Stern zu Protokoll. Damit wählt er seine jüngste und aller Wahrscheinlichkeit vorletzte Regiearbeit. Denn nach Once Upon a Time in Hollywood will Tarantino nur noch einen Film drehen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Once Upon a Time in Hollywood schauen:

Once Upon A Time in Hollywood - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Jeder Film von Tarantino ist eine Liebeserklärung an das Kino. Auf Once Upon a Time in Hollywood trifft die Beschreibung aber besonders zu. Bei der Kritik und dem Publikum kam der Film überwiegend positiv an. Bei den Oscars 2020 wurde er sogar in zehn Kategorien nominiert und konnte zwei Trophäen mit nach Hause nehmen.

Dass Tarantino Once Upon a Time in Hollywood seinen besten Film nennt, ergibt durchaus Sinn. Nicht zuletzt ist es der Film, den er mit der meisten Erfahrung als Regisseur und Drehbuchautor umgesetzt hat. Hier konnte er all sein Wissen über Film und Filmemachen bündeln, das sich im Lauf seiner Karriere angestaut hat.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Welchen Tarantino-Film findet ihr am besten?