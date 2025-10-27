"Wenn du stirbst, schaue ich nie wieder The Rookie": Eric Winter schreibt mysteriösen Satz bei TikTok und jetzt fürchten sich alle vor Staffel 8

The Rookie hat einen riesigen Cast, aber jede einzelne Figur würde schmerzlich vermisst werden. So auch Tim Bradford, dessen Darsteller Eric Winter gerade für einen Aufruhr unter Fans sorgt.

Staffel 8 von The Rookie steht quasi vor der Tür. Auch wenn es noch keinen konkreten Starttermin gibt, wird es im Frühjahr 2026 endlich weitergehen. Alle Fan-Lieblinge aus Staffel 7 sind erneut dabei, aber Tim Bradford-Darsteller Eric Winter besorgt gerade die Fans dahingehend mit einem Satz bei TikTok.

"Mein letztes Mal in Uniform": Was hat Eric Winters Aussage für The Rookie Staffel 8 zu bedeuten?

Bei dem mysteriösen Video von letzter Woche handelt es sich um einen kurzen Clip von Eric Winter in seiner The Rookie-Polizeiuniform und dem Satz "Mein letztes Mal in Uniform". Hier könnt ihr euch den mysteriösen Clip (auch ohne TikTok-Account) ansehen:

Es ist kein Geheimnis, dass Staffel 8 von The Rookie gerade gedreht wird. Die Vermutung liegt also nahe, dass sich Eric Winter hier in seiner Schauspielkluft befindet und sich die Aussage auf The Rookie bezieht – zumal er in den Hashtags seinen Figuren-Namen Bradford verwendet. Screen Rant hat bereits ein paar Vermutungen angestellt, was es bedeuten könnte:

Tim Bradford geht zurück zu Metro (LAPD Metropolitian Division), einer spezialisierten Elite-Einheit, der er früher angehörte.

(LAPD Metropolitian Division), einer spezialisierten Elite-Einheit, der er früher angehörte. Er könnte zum Detective befördert werden.

befördert werden. Eric Winter könnte bereits alle Szenen in Uniform für Staffel 8 abgedreht haben.

Die letzte Variante könnte bedeuten, dass er zum Beispiel verletzt wird und eine Auszeit nimmt oder auch, dass er undercover geht. Bisher wurde laut Screen Rant rund die Hälfte der Staffel gedreht. Wir können also spekulieren, dass Bradford nur die Hälfte von Staffel 8 in Polizeiuniform zu sehen sein wird.

Zahlreiche Fans nehmen sich das natürlich zu Herzen. Unter seinem TikTok-Post tummeln sich besorgte Gemüter. "Wenn du stirbst, schaue ich nie wieder The Rookie", ist zu lesen. Weitere Fans fragen, "Was soll das bedeuten, Bro" und "Weil du zurück zu Metro gehst, RICHTIG?" Manche nehmen auch das Schlimmste an: "Ich schwöre, wenn du in Lucy Chens Armen stirbst, werde ich mir nie verzeihen."

Ihr könnt beruhigt sein: Dass Tim Bradford stirbt, ist äußerst unwahrscheinlich

Einige Fans befürchten bei so einer Aussage natürlich den Tod ihrer geliebten Figur. The Rookie hatte in der Vergangenheit bewiesen, dass auch etablierte Charaktere abrupt das Zeitliche segnen können. Zuletzt gab es allerdings einige Aussagen von Eric Winter, seiner Bildschirm-Liebespartnerin Melissa O'Neil und dem Showrunner Alexi Hawley selbst, die sich damit beißen.

Alexi Hawley will Tim Bradford in Staffel 8 von The Rookie nicht weiter quälen. Lucy Chen (O'Neil) und er hätten so viel durchgemacht, um endlich zueinander zu finden. Das soll in der nächsten Season endlich gewürdigt werden und ein bisschen Ruhe bei Chenford einkehren. Da passt ein Tod nicht wirklich rein – ein Tapetenwechsel allerdings schon.

Im Frühling 2026, wenn die 8. Staffel bei der Hälfte angekommen ist, wissen wir mehr. Bis dahin müssen wir uns mit ominösen Sätzen und spaßigen Spekulationen zu unseren Lieblingsfiguren über Wasser halten.