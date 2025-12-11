Wenn ihr Kevin - Allein zu Haus bei 10 Minuten und 1 Sekunde pausiert, erfahrt ihr, warum er wirklich vergessen wird

Jedes Jahr wieder überkommt uns an Weihnachten die Lust, Kevin - Allein zu Haus zu schauen. Ein Detail zu Beginn ist uns bisher immer entgangen und dabei besiegelt es Kevins Schicksal.

Die meisten Leute haben Kevin - Allein zu Haus zwischen 3 und 30 Mal gesehen. Wir auch. Eine ganz bestimmte Szene zu Beginn des Films ist uns bisher aber stets entgangen, dabei ist sie entscheidend für den ganzen Filmverlauf. Sie erklärt, warum der Familie selbst am Flughafen nicht auffällt, dass Kevin fehlt.

Kevin ist selbst schuld, dass er allein zu Haus bleibt

Zu Beginn des Films gibt es ein großes Familienessen bei den McCallisters. Kevin hätte gerne eine Pizza ohne Belag. Als er in die Menge fragt, ob ihm keine bestellt worden sei, entgegnet sein großer Bruder Buzz, dass sie schon aufgegessen wurde. Wenn er ein Stück möchte, müsse es jemand ... hochwürgen. Als Kevin daraufhin auf ihn losgeht, nimmt das Unheil seinen Lauf.

1. Kevins Flugticket wird am Esstisch eingeweicht

Nachdem Kevin selbst eine Prügelei startet, bricht Chaos am Esstisch aus. Ein Softdrink wird über Kevins Flugticket geschüttet, ohne dass es jemand mitbekommt.

2. Kevins Flugticket wird gemeinsam mit dem Müll weggeschmissen

Haben die McCallisters in Kevin - Allein zu Haus keine Gläser? Wäre der Esstisch nicht mit Plastikbechern zugepflastert, dann wäre es vielleicht jemandem aufgefallen, dass sich unter den roten Bechern und Servietten das ebenfalls rote Flugticket befindet.

3. Kevins Flugticket ist kurz im Müll zu sehen – mit seinem Namen drauf

In einer kurzen Einstellung sehen wir den roten Müll im Eimer landen und wer in dieser Sekunde den Film anhält und genau hinschaut, kann sogar Kevins Namen erkennen. Kevin - Allein zu Haus könnt ihr aktuell bei Disney+ streamen * – ihr müsst den Film bei 10 Minuten und 1 Sekunde anhalten, um folgende Bestätigung zu sehen:

Ihr wusstet über das Detail bereits Bescheid? Dann interessiert euch vielleicht dieser Logikfehler in Kevin - Allein zu Haus, der endlich aufgeklärt wurde.

Dass Kevins Flugticket im Müll landet, erklärt, warum den Eltern am Flughafen nicht aufgefallen ist, dass ihr 8-jähriger Sohn noch zu Hause sitzt. Sie hatten sein Ticket nicht dabei und genug um die Ohren mit der restlichen Kinderbande. Ironischerweise ist Kevin selbst daran Schuld, weil er die Prügelei startete.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.