Wer gerade bei Warrior Nun auf Netflix verzweifelt: Dranbleiben lohnt sich!

Warrior Nun ist seit Anfang Juli bei Netflix. Die Okkult-Serie beginnt etwas träge, aber unser Tipp: Bleibt dran! Sie steigert sich noch enorm.

Recht zufällig bin ich bei Warrior Nun auf Netflix hängen geblieben. Eine unterhaltene Serie sollte es am Abend sein, mit etwas Action und Spannung, nicht allzu anspruchsvoll, aber anregend. Da erschienen mir kämpfende Nonnen gerade richtig.

Leider ging es etwas träge los, die Geschichte wollte einfach nicht richtig in Gang kommen. Berieseln ließ ich mich trotzdem. Und dann stellte ich fest: Wer durchhält, wird ab der 7. Episode richtig belohnt.

Warrior Nun entdeckt erst spät sein Potential

Viel, vielleicht etwas zu viel wird dem geneigten Zuschauer in den ersten Episoden von Warrior Nun erzählt. Dieses Viel plätschert dann auch noch vor sich hin, ohne große Spannung oder viel Interesse für die einzelnen Figuren zu offenbaren. Achtung, es folgen harte Spoiler: Als Netflix-Serie bietet Warrior Nun

eine Coming-of-Age-Geschichte um die querschnittsgelähmte Waise Ava (Alba Baptista), die nach ihrem Tod wiederaufersteht, nun das Leben entdecken und sich selbst finden will. Dabei trifft sie auf den Kleinganoven JC (Emilio Sakraya).

Aber als dieser in der 7. Episode einfach aus der Geschichte fällt, wird es interessant.

einen Fantasyfilm mit Superheldin, denn Ava verfügt durch den Heiligenschein über Superkräfte. Sie kann durch Wände gehen und ihre Wunden verheilen, auch kann sie erfolgreich Dämonen bekämpfen. So richtig überraschend ist das alles weder für Ava noch für den Zuschauer. Erst als sie sich wirklich in der 6. Episode für das Team der kämpfenden Nonnen entscheidet, wird es spannend.

© Netflix Warrior Nun

ein okkultes Drama, welches mit der Geschichte und den Geheimnissen der katholischen Kirche spielt. Artefakte des Adriel spielen eine Rolle, ebenso ein Kardinal, der unbedingt Papst werden will. Die Geschichte nimmt erst Fahrt auf, als der Geistliche in der 8. Episode seine Figuren, eine Gruppe böser Nonnen, in Stellung bringt.



ein Science-Fiction-Film um Quantentechnologie und die Wissenschaftlerin Jillian Salvius (Thekla Reuten), die mittels dem Element, welches die religiösen Artefakte enthalten, ein Tor zum Himmel öffnen will. Aber eigentlich will sie ihr krankes Kind retten. Sobald der kleine Michael endlich etwas sagen darf, ist Warrior Nun einen enormen Schritt vorwärts gekommen. Das passiert aber erst in der 7. Episode.

ein Action-Film um eine geheime Gruppe von Nonnen, die gegen Dämonen und Geister kämpft. Hier haben die Serien-Schöpfer wenig Fehler gemacht, die Kämpfe sind gut choreografiert. Jede Nonne hat ihre besonderen Kampffähigkeiten und als Team sind sie unschlagbar.

Erst ab der 7. Episode laufen langsam die Fäden zusammen. Auf einmal wechselt Warrior Nun die Gangart: Die langweilige und sich hinziehende Sonntagspredigt wird abenteuerlich, schockiert mit einigen Wendungen, stellt die Geschichte auf den Kopf und endet mit mehr als nur einem Cliffhanger. Wer also von euch durchhält, wird belohnt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Warrior Nun auf Netflix sehen:

Warrior Nun - S01 Trailer (English) HD

Wie geht es mit Warrior Nun weiter?

Die Autoren von Warrior Nun haben bereits konkrete Pläne für die 2. Staffel. Nach dem großen Fragen, die das Finale der 1. Staffel aufwirft, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es zu einer 2. Staffel kommen wird. Die Vorlage von Ben Dunn gibt jedenfalls noch vieles her.

Allerdings werden wir wohl er frühestens Ende 2021, wenn nicht sogar erst 2022 auf Netflix eine weitere Staffel mit den kämpfenden Nonnen Ava, Mary, Camila, Lilith und Beatrice sehen.

Habt ihr bei Warrior Nun durchgehalten? Wie steht ihr zu der spanischen Serie?